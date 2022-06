Il M5s non espelle Di Maio, da Conte solo una bacchettata: “Basta esternazioni lesive” Il comunicato del Consiglio nazionale dopo la riunione fiume di questa notte è più soft del previsto nei confronti di Di Maio: “Confidiamo che cessino queste esternazioni lesive dell’immagine e della credibilità dell’azione politica del Movimento 5 Stelle”. Nessuna espulsione, per ora.

A cura di Tommaso Coluzzi

Che Luigi Di Maio non sarebbe stato espulso dal Movimento 5 Stelle si era capito, nonostante il comunicato della riunione fiume del Consiglio nazionale della scorsa notte non fosse mai arrivato. Ora che è stato pubblicato, però, sul sito del Movimento, sorprendono i toni particolarmente soft. Non solo non c'è alcun provvedimento disciplinare, ma neanche una presa di posizione particolarmente dura contro il ministro degli Esteri: "Le esternazioni distorcono le chiare posizioni assunte – si legge nel testo – In particolare, le dichiarazioni circa una presunta volontà del Movimento 5 Stelle di operare un ‘disallineamento' dell’Italia rispetto all’Alleanza euro-atlantica e rispetto all’Unione europea sono inveritiere e irrispettose della linea di politica estera assunta da questo Consiglio nazionale e dal Movimento, che mai ha posto in discussione la collocazione del nostro Paese nell’ambito di queste tradizionali alleanze".

Per il Consiglio nazionale le dichiarazioni di Di Maio "sono suscettibili di gettare grave discredito sull’intera comunità politica del Movimento 5 Stelle, senza fondamento alcuno". Poi viene ribadita la posizione del partito "saldamente ancorata alla Carta delle Nazioni Unite, all’appartenenza euro-atlantica dell’Italia e costantemente orientata a rafforzare il processo di integrazione dell’Unione Europea". Perciò il Consiglio nazionale "confida che cessino queste esternazioni lesive dell’immagine e della credibilità dell’azione politica del Movimento 5 Stelle". Insomma, non solo niente espulsione, ma è forse il comunicato meno duro dell'ultima settimana, se consideriamo le dichiarazioni di Conte e dei suoi vice contro Di Maio.