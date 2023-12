Il lavoro c’è, ma mancano le competenze tecniche: quali sono le professioni più richieste Il bollettino Excelsior di Anpal e Unioncamere conferma i dati positivi sul mercato del lavoro, ma lancia anche un allarme: il 45% delle imprese ha difficoltà a trovare i profili desiderati da assumere. Il problema principale è la mancanza di profili professionali specifici.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il lavoro c'è, ma mancano le competenze. L'assunto che si evince dal bollettino Excelsior, sviluppato da Anpal e Unioncamere, è sostanzialmente questo. I dati relativi al mercato del lavoro sono positivi – come ricorda spesso il governo Meloni, che se ne prende il merito – l'occupazione è in continua crescita, anche se siamo ancora fanalino di coda in Europa. Il vero problema però, secondo chi ha elaborato i dati, è che le aziende che vogliono assumere si trovano di fronte a uno scoglio insormontabile: nel 45% dei casi non trovano i profili professionali specifici disponibili all'inserimento.

Ci sono una serie di tabelle, nel lungo report completo, che mostrano quali sono le professioni più difficili da reperire in vari ambiti. Tra i dirigenti, le professioni con elevata specializzazione e i tecnici, la situazione è la seguente:

Tecnici della vendita, infermieri e ostetriche e in generali le professioni sanitarie sono le aree in cui c'è più difficoltà (si arriva fino all'80% di difficoltà di reperimento). Tra gli impiegati, le professioni commerciali e i servizi, invece, i profili richiesti sono altri:

Camerieri, cuochi, commessi, baristi. Gran parte dei quali mancano per assenza di candidati. Tra gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine – categoria particolarmente specifica – a mancare sono questi profili:

Autisti di camion e mezzi pensanti, muratori, elettricisti, meccanici. Mancano molti professionisti, con difficoltà di reperimento molto alte. Infine, tra le professioni non qualificate la situazione è questa:

Servizi di pulizia, magazzinieri, custodi e manutentori. In questo caso, però, le percentuali di difficoltà di reperimento sono molto più basse e sfiorano solo in alcuni casi il 40%.

Insomma, le percentuali che vanno calando in base alle competenze specifiche a livello professionale dimostrano quanto sostenuto dagli autori dello studio, ovvero che ci sono delle difficoltà a reperire personale qualificato in alcune aree.