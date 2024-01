Il governo rialza l’Iva sulla bolletta del gas, Nomisma: “Costerà 119 euro in più a famiglia” Le bollette del gas di gennaio saranno più alte del 9% rispetto a quelle di dicembre, anche se il prezzo del gas è sceso, perché il governo Meloni ha deciso di rialzare l’Iva dal 5% al 22% per la prima volta dal 2021. È la previsione di Davide Tabarelli, presidente di Numisma Energia. La maggiore spesa annua per famiglia sarebbe di 119 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il prezzo del gas sul mercato europeo continua a scendere, ma a gennaio le bollette in Italia saliranno per chi si trova nel mercato tutelato. Lo ha stimato Davide Tabarelli, presidente della società Nomisma Energia, interpellato da Ansa. Il motivo è semplice: a partire dal 2024, il governo Meloni ha deciso di sospendere uno dei bonus sull'energia che erano in vigore da novembre 2021, e quindi l'Iva tornerà al 22%, dopo essere stata al 5% per più di due anni.

Questo aumento dell'imposta compensa il calo del prezzo del gas. Almeno, questo è il caso per quegli utenti che si trovano sul mercato tutelato. Infatti, nonostante il passaggio al mercato libero per diversi utenti proprio a partire da gennaio 2024, le categorie vulnerabili resteranno nel regime tutelato. Per quanto riguarda il mercato libero, non è possibile indicare con precisione le scelte di ciascuna azienda fornitrice, ma certamente l'aumento dell'Iva avrà un impatto anche su questi consumatori.

Tabarelli ha spiegato: "Dovessero i prezzi mantenersi su questi livelli le bollette del gas di gennaio 2024, calcolate ad inizio febbraio, avranno sì un calo della componente energia", ma questo non basterà per compensare "la maggiore tassazione, per il ritorno dell'Iva all'aliquota normale del 22% (10% per consumi fino a 480 metri cubi all'anno), contro il 5%". Così, complessivamente "si avrà un aumento limitato al 9%, con la tariffa che passerà a 1,06 centesimi per metro cubo, contro 0,98 di gennaio". Per la famiglia tipo, che consuma 1.400 metri cubi all'anno, "la maggiore spesa su base annua sarà di 119 euro, quasi il 30% rispetto ai picchi di un anno prima".

La buona notizia è che se i prezzi del gas resteranno effettivamente bassi, questo dovrebbe contribuire a far scendere la bolletta della luce per il secondo trimestre del 2024. Questo, insieme al calo della domanda e alle maggiori forniture di energie rinnovabili e di energia nucleare (importata dalla Francia), potrebbe portare a "un ulteriore calo delle bollette di circa il 5%" da marzo in poi.

L'associazione di consumatori Assoutenti ha commentato: "Dal mese di gennaio i consumatori andranno incontro ad un mini-stangata sul gas. Termina infatti lo sconto sull’Iva in bolletta, con l’imposta che passa dal 5% fino al 22%: questo equivale, considerate le tariffe del gas di dicembre, ad una spesa aggiuntiva da circa +250 euro annui a nucleo solo a titolo di imposte". Secondo l'associazione, a essere più penalizzati saranno "gli utenti vulnerabili del gas che risiedono in condomini con impianti di riscaldamento centralizzati, i quali dovranno obbligatoriamente passare al mercato libero pur avendo i requisiti previsti dalla legge per rimanere nel regime a maggior tutela".