Il governo modifica dieci obiettivi della quarta rata del Pnrr, Fitto: “Ora chiederemo il pagamento” Il ministro Fitto ha annunciato l’accordo raggiunto in conferenza stampa: ieri è arrivato il via libera tecnico della Commissione Ue, oggi quello della cabina di regia. Le modifiche a dieci obiettivi da raggiungere per ottenere la quarta rata del Pnrr sono state inviate a Bruxelles.

A cura di Tommaso Coluzzi

La cabina di regia sul Pnrr ha dato il via libera alla modifica di dieci obiettivi dei 27 da raggiungere per ottenere la quarta rata del Piano da parte della Commissione Ue. La scadenza era fissata al 30 giugno, almeno in teoria, visto che il ministro Fitto lo ha negato in conferenza stampa parlando dell'unico limite di due pagamenti annui (in questo caso terza e quarta rata). In questi mesi il governo ha lavorato per trovare un accordo preventivo con la Commissione, in modo da presentare queste modifiche e ottenere rapidamente un via libera.

"C'erano 27 obiettivi da raggiungere, il 17 di aprile abbiamo inviato una proposta di modifica alla Commissione Ue su 10 diversi interventi – ha ricapitolato Fitto – Il governo punta a tenere fede al percorso stabilito, in questo modo la quarta rata può essere oggetto di una proposta di pagamento che chiederemo nei prossimi giorni". E ha ribadito: "Sui dieci punti ci siamo confrontati a lungo con la Commissione europea e ieri è arrivato il via libera tecnico di Bruxelles". Fitto ha garantito che, per quanto riguarda la quarta rata, "verrà richiesto il finanziamento dell'intero importo". Non si perderà un euro, insomma.

Il ministro Fitto ha anche diffuso un documento in cui vengono elencate le modifiche alla quarta rata. Riassumendo, sono le seguenti: