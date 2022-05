“Il governo Draghi durerà un altro anno, fino a fine legislatura”: Enrico Letta allontana la crisi Il segretario del Partito Democratico allontana i venti di crisi di governo e garantisce che l’esecutivo Draghi durerà fino alla fine della legislatura. Se così non fosse si andrebbe direttamente al voto anticipato.

A cura di Tommaso Coluzzi

"Non ho nessun dubbio, il governo arriverà a fine legislatura". Spegne subito le polemiche il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, arrivato a Sorrento per il forum "Verso Sud". Negli ultimi giorni, soprattutto dalle parti del Movimento 5 Stelle, sono tornati a soffiare venti di crisi. "Aggiungo che questo è l' ultimo governo della legislatura, dovesse cadere, si andrebbe al voto – sottolinea ancora Letta – Quindi, crisi di governo ed elezioni non sono nei radar". Poi insiste: "Sono straconvinto che andremo alla fine della legislatura. Abbiamo mesi davanti nei quali c'è bisogno di fare tanto".

Le polemiche scoppiate nelle ultime settimane, che vedono soprattutto il Movimento 5 Stelle e il Pd – che sarebbero alleati – distanti su temi dirimenti come le armi all'Ucraina o il termovalorizzatore a Roma, non preoccupano Letta: "Non sono minimamente infastidito dalle posizioni diverse – dice – Ritengo assolutamente naturale che in una fase di discussione e di dibattito, come quella in cui siamo, ci siano posizioni diverse, anche marcatamente". È un momento "in cui è naturale che ci sia l'espressione di punti di vista differenti, sta capitando in tutte le democrazie del mondo – insiste – è la democrazia, direi il bello della democrazia". L'importante è "che poi siamo in grado di mantenere l'unità di intenti sulle scelte che dobbiamo fare, ma non ho dubbi su questo".

E su questo il segretario del Pd lancia un appello: "L'unità delle forze politiche italiane continui – sottolinea – se continua, l'Italia può giocare un importantissimo ruolo per la pace in Ucraina". Quanto a un eventuale voto in Parlamento, come richiesto da Giuseppe Conte, il Pd è pronto: "L'ultima cosa della quale abbiamo paura è andare in Parlamento – sottolinea Letta – Saremo in Parlamento giovedì prossimo, ascolteremo il presidente del Consiglio, diremo la nostra e se poi ci sarà bisogno di ulteriori passaggi, con ulteriori voti, non ci sottrarremo". Il mandato politico di cui parla Conte, però, Draghi l'ha già ottenuto: "Glielo abbiamo dato con il voto di fiducia con il quale è nato il suo governo".