Il generale Vannacci dice che Mussolini era un uomo di Stato: "Non giudico quel periodo storico" "Mussolini come Stalin era un uomo di stato e mi limito a questa constatazione, non voglio dare giudizi su un politico e un periodo storico": lo ha detto il generale Roberto Vannacci, rispondendo a chi gli chiedeva una presa di posizione sul Ventennio fascista.

A cura di Annalisa Girardi

"Mussolini è uno statista: non lo giudico, non rispondo, non voglio dare giudizi su un politico e un periodo storico". Così il generale Roberto Vannacci, ospite della trasmissione Di Martedì su La7, ha risposto alle domande del giornalista Giovanni Floris – ma anche del leader di Azione, Carlo Calenda – che gli chiedeva di commentare delle sue precedenti frasi su Benito Mussolini e di esprimere un giudizio sul Ventennio fascista. "Lo ha già giudicato la storia, io rispondo che è uno statista. Ci sono tantissimi libri di storia non avete bisogno del mio giudizio. Il mio giudizio lo tengo per me. Non lo voglio esprimere il giudizio, è stato già espresso. Mussolini come Stalin era un uomo di stato e mi limito a questa constatazione".

Vannacci è tornato anche a parlare della sua candidatura (ipotetica) alle elezioni europee, limitandosi a dire di essere "molto corteggiato". Negli ultimi mesi Matteo Salvini più volte ha detto che gli piacerebbe avere il generale nella sua squadra, mentre Giorgia Meloni ieri ha fatto sapere che per lei la candidatura di Vannacci "non sarebbe un problema" e comunque di non voler commentare le liste degli alleati della coalizione.

Da parte sua, il generale sempre ieri aveva ribadito di non avere ancora preso una decisione in merito."Non ho ancora deciso, sono padrone della mia vita, quando deciderò ci metterò tre secondi a dirlo. È una decisione importante che riguarda la mia vita e miei affetti più cari, cerco di pensare e di valutare tutto. Se mi candido sarà con la Lega? Non lo so, non so nemmeno se mi candido…", aveva detto, ringraziando comunque il leader del Carroccio per l'offerta.