Il decreto Cutro arriva alla Camera, pioggia di emendamenti da parte dell’opposizione I partiti di opposizione hanno presentato oltre novecento emendamenti, per la precisione 941, al decreto Cutro arrivato in commissione alla Camera. “È provvedimento che mette a rischio il rispetto dei diritti umani”, dicono da Avs. “Tentativo penoso e ridicolo di bloccare l’iter”, replica FdI.

A cura di Annalisa Girardi

Immagine di repertorio

Il decreto Cutro, anche chiamato dalla stampa come "decreto Migranti" è arrivato alla Camera. Dopo il via libera del Senato, il provvedimento è arrivato alla Camera. E l'opposizione tenta per un'ultima volta di modificarlo, in modo da evitare lo smantellamento della protezione speciale e dall'accoglienza sul territorio. I partiti di centrosinistra hanno presentato oltre novecento emendamenti, per la precisione 941, al testo in questo momento in commissione Affari costituzionali a Montecitorio.

L'Alleanza di Verdi e Sinistra ha depositato ben 481 proposte di modifica. Il Partito democratico, invece, 308, il l Movimento Cinque Stelle 123, + Europa 17 e Azione-Italia viva 12. Nelle prossime sedute si procederà con le votazioni di tutti gli emendamenti, un processo che si prospetta più lungo del previsto. Il decreto va infatti convertito in legge entro il 9 maggio ed è atteso in Aula il 2 maggio. È quindi probabile che il governo decidi di blindarlo con la fiducia, per non rischiare di non rispettare i tempi prestabiliti.

Il vicepresidente della commissione, Riccardo De Corato, ha attaccato le opposizioni: "Il tentativo delle opposizioni di bloccare l'iter del decreto Migranti è penoso e ridicolo. La sinistra è a favore degli scafisti? Spieghi agli italiani perché, invece di contrastare la tratta di esseri umani, preferisce fare ostruzionismo e polemiche da salotto", ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia.

Verdi e Sinistra, da parte loro, chiedono al ministero dell'Interno i dati per quanto riguarda la caccia ai trafficanti, promessa dal governo e da Giorgia Meloni: "Dai dati del Viminale abbiamo oggi la conferma che il blocco navale tanto voluto dal governo della destra ha portato a triplicare gli sbarchi: 38.988 da gennaio ad oggi a fronte dei 9.673 sbarcati nello stesso periodo dell'anno scorso. A questo punto non resta che sapere da Giorgia Meloni i dati sulla caccia ai trafficanti che aveva promesso di fare in tutto il globo terracqueo, renda noti i dati", ha affermato il capogruppo di Avs in commissione, Filippo Zaratti.

Per poi annunciare i quasi cinquecento emendamenti depositati dal suo gruppo: "Abbiamo preparato circa 500 emendamenti al decreto Cutro e una pregiudiziale di costituzionalità: il provvedimento intacca gravemente il diritto d'asilo e facilita espulsioni e respingimenti mettendo fortemente a rischio il rispetto dei diritti umani".