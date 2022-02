Il consiglio federale della Lega, Salvini: “Centrodestra diviso? Lo ricostruiamo, non c’è problema” “Centrodestra diviso? Si ricostruisce, non c’è problema”, lo ha detto Matteo Salvini arrivando al consiglio federale della Lega, ribadendo allo stesso tempo la compattezza del suo partito.

A cura di Annalisa Girardi

"La Lega è compatta. Centrodestra diviso? Si ricostruisce, non c'è problema", ha detto Matteo Salvini nel primo pomeriggio arrivando in via Bellerio, a Milano, per il consiglio federale del partito. "Facciamo il punto della situazione soprattutto sul futuro. Io lavoro per unire, per raccogliere e andare oltre", ha aggiunto. Il segretario non vuole entrare nel merito delle critiche e delle accuse che sono state rivolte in questi giorni: "Siccome ci sono dei problemi incombenti, tra un Consiglio dei ministri di domani e un incontro con Draghi spero in settimana… ovviamente non lo tedierò con federazioni, equilibri politici: di questo parleremo giustamente in consiglio federale". E ancora: "Nel consiglio federale della Lega ovviamente parleremo di politica, di come è stato rieletto Mattarella, di chi nel centrodestra ha fatto mancare i suoi voti. Però quello rimane tra di noi e la proposta della Lega sarà unitaria e rivolta al futuro".

A parlare con la stampa all'arrivo in via Bellerio anche Riccardo Molinari, il presidente del gruppo Lega a Montecitorio, che ha tagliato corto: "La leadership di Salvini è saldissima, non è in discussione". Sulla stessa linea anche l'ex segretario Claudio Durigon: "La posizione di Salvini è salda".

Durante il vertice, che Salvini ha abbandonato prima della fine per rientrare a Roma, non si sarebbe parlato dell'ipotesi dimissioni del numero due del Carroccio e ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Sarebbe stato invece ribadito il sostegno del partito al governo guidato da Mario Draghi. Il consiglio federale, inoltre, "ha approvato all'unanimità alcuni obiettivi per i prossimi mesi individuati dal segretario", hanno riferito fonti della Lega mentre il vertice era ancora in corso. Nella nota del partito è stato puntualizzato come tra queste priorità ci fosse il "no a nuove tasse sulla casa e alla riforma del catasto, no a nuove restrizioni e, in tema di dad e scuola, nessuna differenziazione tra i bambini vaccinati e non vaccinati". E, dall'altro lato, il "sì a un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese con il pagamento delle bollette di luce e gas, sì a un impegno più concreto per la difesa dei confini e la lotta all'immigrazione clandestina".