Il consigliere leghista che filma una donna rom per ottenere consensi: “Vota Lega per non vederla più” Un consigliere leghista, Alessio Di Giulio, capogruppo del Carroccio a Firenze, ha postato sul suo profilo un video in cui riprende una donna rom per strada: “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più, per non vederla mai più!”.

A cura di Annalisa Cangemi

Un gesto razzista e violento, nel tentativo di raccogliere un largo consento per il voto del 25 settembre. Un consigliere di quartiere della Lega, Alessio Di Giulio, ha pubblicato un video, in cui viene inquadrata una donna che indossa abiti della tradizione Rom e Sinti: "Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più, per non vederla mai più!".

Il video, che ora non compare più online, è stato pubblicato ieri pomeriggio sul profilo social dallo stesso Di Giulio, che è anche capogruppo della Lega a Firenze. A rilanciare per prima l'attacco del leghista è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, che scrive: "Magari la prossima volta dimostri il suo coraggio riprendendo col telefono un uomo, magari il doppio di lui, dicendo le stesse cose. Perché non fanno solo ribrezzo. Sono pure vigliacchi". Le reazioni indignate per il post non si fanno attendere: "È questa la Lega non razzista che sbandiera Salvini?"; "Mi raccomando votateli eh!E son pure vigliacchissimi, voglio vedere se ci fosse stato un uomo lì al posto di una donna".

"Vota Lega per non vederla mai più accattonare in città", scrive ancora nel suo post Di Giulio, aggiungendo anche la citazione dell’articolo 669-bis del codice penale, quello che riguarda il reato di accattonaggio molesto. Nel filmato il Consigliere leghista si riprende con occhiali da sole nel centro di Firenze durante una passeggiata, quindi inquadra la donna, vittima del blitz. La donna sorride ma sembra non cogliere in un primo momento l'intento del leghista. Poi tenta di replicare con garbo: "No, non dire così, non dire così". Ma Di Giulio non demorde: "Sì! Il 25 settembre vota Lega in modo che lei a Firenze non ci sia più". Alla fine la donna pronuncia questa frase: "Io non ho paura".

Ovviamente, è bene ribadirlo, nel video la donna, che stava camminando per le strade del centro della città, non commette alcun reato.