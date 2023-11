Il centrodestra è più diviso che mai sulle alleanze per le elezioni europee Quando mancano poco più di sei mesi al voto, il centrodestra italiano non ha ancora una reale strategia per le elezioni europee, a cui si presenterà diviso con alleati profondamente diversi negli altri Paesi Ue.

A cura di Tommaso Coluzzi

I tre partiti del centrodestra italiano appartengono a tre diversi gruppi al Parlamento europeo, tra cui ci sono distanze decisamente incolmabili. Il tema è stato spesso accantonato nel dibattito interno, salvo qualche frecciata volata tra Lega e Forza Italia durante l'estate, ma presto dovrà essere affrontato. Anche perché, nel frattempo, soprattutto dal partito fondato dal Berlusconi continuano a mettere in chiaro una cosa: gli alleati del Carroccio non sono accettabili e si pongono – da soli – fuori da ogni possibile accordo a livello europeo. Tradotto: l'esito più probabile è che alla fine l'unica soluzione possibile sarà una nuova maggioranza Ursula, con dentro i socialisti e i popolari a cui appartengono rispettivamente Partito Democratico e Forza Italia.

Il centrodestra europeo su modello italiano non esiste e difficilmente prenderà vita l'anno prossimo: "La caratteristica delle persone non sono le parole e le sigle, ma i contenuti che esprimono – ha detto oggi Maurizio Gasparri a Quotidiano Nazionale – Alcuni poi si pongono fuori di un arco di presentabilità. Salvini, che guida una forze federalista al governo di regioni enormi, sta dentro la presentabilità. Nessuno potrebbe mai discriminare la Lega. Se invece si presentano al seguito dei tedeschi di Afd, il discorso cambia".

Il neocapogruppo al Senato, fedelissimo del leader Tajani, ha anche aggiunto: "Se a Bruxelles ci fosse una maggioranza di centrodestra sul modello italiano, andrebbe benone. Ma si vota a giugno. Mi auguro che ci sia una maggioranza autosufficiente di gruppi di centrodestra presentabili". Quanto a Wilders, che ha appena vinto le elezioni in Olanda ed è sostenuto da Salvini, Gasparri non ha molti dubbi sul fatto che sia presentabile: "Non conosco così a fondo la situazione, ma mi pare di no. Anche questi gruppi molto radicali si devono porre problema dell'inserimento in un sistema di rapporti. L'Europa c'è, come fanno a chiamarsi fuori?".

L'intervista di Gasparri potrebbe essere l'inizio di una nuova polemica – sulla scia di quella estiva – tra i due partiti di centrodestra, mentre Giorgia Meloni, che fa parte dei conservatori, resta in disparte nell'attesa di capire quale sarà il risultato del suo gruppo, di cui peraltro è anche leader a livello europeo. Insomma, in Europa, il centrodestra, resta più diviso che mai.