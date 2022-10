I sondaggi politici dopo le elezioni, Meloni vola e il Pd crolla: boom di M5s e Terzo polo L’ultimo sondaggio politico di Euromedia Research conferma la crescita di Fratelli d’Italia e il crollo del Pd. Volano i 5 Stelle, il Terzo polo supera Lega e Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

È passato meno di un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre, ma i sondaggi politici stanno già evidenziando delle tendenze molto chiare. Rispetto a quanto ottenuto dai partiti nel giorno del voto, infatti, c'è chi cresce e chi cala. Meloni e i suoi continuano a collezionare consenso, mentre le curve nelle intenzioni di voto di dem e grillini sembrano comportarsi in maniera inversa: crescono i 5 Stelle e cala il Pd, come accaduto nelle ultime settimane prima delle elezioni scorse. Anche nel centrodestra, Meloni a parte, le percentuali continuano a calare indistintamente tra Lega e Forza Italia. A confermare tutto ciò è l'ultimo sondaggio di Euromedia Research per La Stampa. Vediamo le percentuali nel dettaglio.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è sempre più il primo partito nelle intenzioni di voto: secondo il sondaggio è al 27%, con un punto tondo guadagnato rispetto al voto di settembre. A seguire – e forse ancora per poco – c'è sempre il Partito Democratico di Enrico Letta, che però perde l'1,6% in meno di un mese e scivola al 17,5%. Risale, intanto, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che vola guadagnando l'1,8% e arriva al 17,2%.

Sotto ai dieci punti c'è il sorpasso del cosiddetto Terzo polo – che nei fatti, conti alla mano, diventa effettivamente il quarto – con Azione e Italia Viva che fanno un salto dello 0,9% in un mese: Carlo Calenda e Matteo Renzi arrivano all'8,7%. Va male la Lega di Matteo Salvini, che perde un altro 0,3% e passa all'8,5%. Ancora peggio va a Forza Italia di Silvio Berlusconi: meno 0,8% e scivola al 7,3%.

L'alleanza Verdi e Sinistra subisce una flessione dello 0,2% rispetto alle urne e cala al 3,4%, seguita da +Europa – che a sua volta perde lo 0,3% – al 2,5%. Risale Italexit, con un più 0,5% che vale il 2,4%, mentre Noi Moderati cresce dello 0,2% e passa all'1,1%. Chiude Impegno Civico di Luigi Di Maio – progetto politico che sembra momentaneamente tramontato – con lo 0,2% frutto di un meno 0,4%.