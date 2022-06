I risultati definitivi alle elezioni amministrative: centrodestra vince a Palermo, Genova e L’Aquila Dalle proiezioni trasmesse nel pomeriggio di lunedì 13 giugno alcuni risultati erano già chiari: con lo spoglio delle schede terminato, però, vediamo quali sono gli esiti definitivi delle elezioni amministrative nelle principali città al voto.

Al termine delle operazioni di spoglio delle schede in circa mille Comuni italiani, sono arrivati i risultati delle elezioni comunali. Dalle proiezioni trasmesse nel pomeriggio di lunedì 13 giugno alcuni risultati erano già chiari e in alcune città si è assistiti ad una netta vittoria al primo turno. Vediamo però quali sono i risultati definitivi nelle principali città al voto, ora che lo scrutinio in tutte le sezioni è terminato:

Verona : Tommasi (centrosinistra) 397% – Sboarina (centrodestra) 32,7%

: Tommasi (centrosinistra) 397% – Sboarina (centrodestra) 32,7% Palermo : Lagalla (centrodestra) 44,6% – Miceli (centrosinistra) 28,7%

: Lagalla (centrodestra) 44,6% – Miceli (centrosinistra) 28,7% L'Aquila : Biondi (centrodestra) 54,3% – Di Benedetto (centro) 23,7%

: Biondi (centrodestra) 54,3% – Di Benedetto (centro) 23,7% Genova : Bucci (centrodestra) 55,4% – Dello Strologo (centrosinistra) 38%

: Bucci (centrodestra) 55,4% – Dello Strologo (centrosinistra) 38% Parma : Guerra (centrosinistra) 44,2% – Vignali (centrodestra) 21,2%

: Guerra (centrosinistra) 44,2% – Vignali (centrodestra) 21,2% Catanzaro: Donato (centrodestra) 43,8% – Fiorita (centrosinistra) 31,9%

In alcune città come Genova o Padova è stato riconfermato alla carica di primo cittadino il sindaco uscente. In altre c'è stato invece un capovolgimento del colore politico: Palermo, ad esempio, passa dal centrosinistra al centrodestra con la vittoria di Lagalla (in Sicilia è necessario il 40% per vincere al primo turno, invece della maggioranza assoluta dei voti). Altre città ancora andranno al ballottaggio, ma non senza sorprese: a Verona ad esempio Tommasi è il primo candidato del centrosinistra ad arrivare in vantaggio nel primo turno. Chiaramente dovrà affrontare lo sfidante del centrodestra al ballottaggio (che è probabile raccolga i voti del terzo in corsa), ma si tratta decisamente di un risultato inaspettato.

I risultati di questo appuntamento elettorale hanno chiaramente anche un impatto negli equilibri tra forze politiche a livello nazionale. Anche senza sconvolgere i rapporti tra i partiti, ci sono comunque dei dati che devono essere presi in considerazione. Il centrodestra dovrà sicuramente fare una serie di riflessioni sulla leadership della coalizione e assicurarsi di riuscire a replicare il risultato alle politiche. Il centrosinistra, invece, dovrà prendere atto dei numeri rasoterra delle liste del Movimento Cinque Stelle e prepararsi alla costruzione del campo progressista per il 2023.