I prezzi aggiornati di benzina e diesel: dove costa di più e dove si risparmia La mappa dei prezzi di benzina e diesel stilata dal Codacons e basata sui dati comunicati al Ministero dagli esercenti in data 10 gennaio 2023. Ecco dove i prezzi superano di molto i 2 euro al litro.

A cura di Luca Pons

Il prezzo della benzina e del diesel in Italia è risalito e, in alcuni casi, supera anche i 2 euro al litro, complice anche l'annullamento del taglio delle accise voluto dal governo Meloni. La mappa stilata dal Codacons mostra in quali Regioni il carburante costa di più e le aree in cui, per quanto sia sempre sopra i 2 euro., il distributore più caro è sotto la media. La maggior parte dei prezzi più alti, come è prevedibile, si trovano in autostrada, ma non è così in tutti i casi.

Il prezzo di benzina e diesel più basso in Italia è quello che si trova in Basilicata, ad esempio, e non è su un tratto autostradale ma nel comune di Lauria, in provincia di Potenza. Qui la benzina costa 2,139 euro al litro, mentre il diesel 2,189 euro al litro.

Anche il prezzo più alto in assoluto non è su un'autostrada: in Sicilia, a Ustica, il Codacons ha rilevato un distributore in cui sia il diesel che la benzina costano 2,497 euro al litro. Visto che è un'anomalia che il prezzo sia così alto e che sia identico per i due tipi di carburanti, per la Regione siciliana c'è anche la statale Lentini, in provincia di Siracusa, dove la benzina costa 2,199 e il gasolio 2,299 euro al litro.

Leggi anche Il ministro Crosetto dice che il governo avrebbe voluto evitare di alzare il prezzo della benzina

Prezzi di benzina e diesel, dove costa di più: la mappa

Guardando alle Regioni in cui il prezzo della benzina e del diesel è più alto, non c'è una maggioranza del Sud o del Nord Italia. Per quanto riguarda il diesel, in cima alla lista c'è l'Emilia Romagna (2,531 euro al litro sull'autostrada A14), seguita da Puglia (2,499 euro al litro a Taranto), Lombardia (2,499 euro al litro sull'autostrada A21) e Sicilia (come detto, 2,497 euro al litro a Ustica). Proseguendo c'è anche una Regione del Centro, le Marche: 2,474 euro al litro.

Anche guardando al prezzo della benzina, le cose cambiano poco: al primo posto stavolta c'è la Sicilia, e dopo vengono Lombardia (2,449 euro al litro), Emilia Romagna (2,444 euro al litro), Puglia (2,399 euro al litro) e Marche (2,387 euro al litro).

I prezzi più bassi sono nelle Regioni più piccole o senza autostrade

Sia per il diesel che per la benzina, nella classifica stilata dal Codacons, i prezzi più bassi si trovano nelle Regioni più piccole e in quelle che sono poco attraversate da autostrade. Il record, come detto, è della Basilicata (2,139 euro al litro la benzina, 2,189 euro al litro il diesel).

Ci sono poi Sardegna (2,199 euro al litro la benzina, 2,299 euro al litro il diesel), Valle D'Aosta (2,214 euro al litro la benzina, 2,284 euro al litro il diesel) e il Molise (2,294 euro al litro la benzina, 2,381 euro al litro il diesel).

Tutti i prezzi di benzina e diesel, Regione per Regione

Nel complesso, i prezzi registrati dal Codacons – che, bisogna tenerlo a mente, sono i più alti in ogni Regione per il carburante al ‘servito' – sono questi (per la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano è stato preso un solo dato):