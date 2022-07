I positivi al Covid asintomatici andranno al lavoro con la mascherina, dice il sottosegretario Costa Il sottosegretario alla Salute torna sulla fine dell’isolamento per i positivi al Covid, anche se dal governo non sembra esserci intenzione di cambiare la regola a breve: “Gli asintomatici potranno andare a lavorare con la mascherina”, sostiene Costa.

A cura di Tommaso Coluzzi

Niente più isolamento per i positivi al Covid. Non c'è dubbio che ci stiamo arrivando, ma al momento le regole sono ancora chiare per chiunque contragga il virus. E mentre il suo collega Sileri ricorda che anche gli asintomatici si devono isolare per legge, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, insiste ancora sul tema che per primo ha sollevato ormai settimane fa: se siamo in una fase di convivenza con il virus, allora bisogna eliminare anche le ultime restrizioni, come l'isolamento per tutti coloro che lo contraggono a prescindere dall'eventuale comparsa di sintomi più o meno importanti.

Il sottosegretario Costa torna a parlarne dalla Spezia: "Siamo in una fase in cui si avvicina il passaggio a una fase endemica – sottolinea ancora – L'obiettivo è la convivenza con il virus, non il contagio zero". E aggiunge: "Convivenza significa anche convivere con tanti contagi, ma l'importante è che non abbiano ricadute sul nostro sistema sanitario". Costa invita a guardare a quello che è successo negli altri Paesi dove Omicron 5 è arrivata prima: "Come il Portogallo, dove registriamo che siamo in una fase decrescente dei contagi – spiega – Ci auguriamo che questo accada presto anche nel nostro Paese. Oggi siamo di fronte a uno scenario diverso rispetto a un anno fa, con una protezione importante nei confronti della malattia grave".

"Le regole le abbiamo sempre condivise con le Regioni, ascoltiamo con attenzione – spiega ancora il sottosegretario alla Salute – Sono tra quelli che si pongono il problema che arriveremo a un punto in cui non dovremo più mettere in isolamento i positivi asintomatici". E insiste ancora: "Se di convivenza parliamo, convivenza è anche questo. Altrimenti rischiamo anche involontariamente di tornare a bloccare il Paese di fronte ai contagi che aumentano". Poi conclude: "Un positivo asintomatico potrà andare a lavorare con la mascherina, dobbiamo porci questa questione".