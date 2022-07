Il ministero dice che anche gli asintomatici positivi devono rispettare l’isolamento Il sottosegretario alla Salute ha ricordato che in questa fase anche l’asintomatico positivo deve stare in isolamento, “in futuro sarà possibile magari essere liberi, ma non è qualcosa che possiamo fare oggi, con questi numeri”.

Il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri ricorda che anche i soggetti positivi devono restare in isolamento anche se non presentano sintomi. "Ad oggi l'asintomatico positivo deve stare in isolamento, in futuro sarà possibile magari essere liberi, ma non è qualcosa che possiamo fare oggi, con questi numeri. In futuro cambierà questa regola, ma è qualcosa che non può essere fatto oggi", ha detto questa sera a Tg2 Post.

Il sottosegretario ha anche confermato che i casi aumenteranno, e di conseguenza i decessi, che il picco di questa nuova ondata di Omicron di raggiungerà nelle prossime settimane, e poi ci sarà un fisiologico calo. Per il momento basta indossare le mascherine dove c'è assembramento e completare il ciclo vaccinale. Ma i numeri sui contagi del Covid "non devono preoccupare, dimostrano la necessità di continuare a tenere alta la guardia", ha sottolineato. "Arriveremo a un picco e poi a una discesa come per tutte le altre ondate. Questa variante contagia tantissimo ma la pressione sulle strutture ospedaliere non è pesante, sono più preoccupato dei contagi tra i sanitari, che tolgono personale. La situazione è francamente sotto controllo, non dobbiamo allarmarci", ha detto ancora il membro del governo. "Stiamo per raggiungere il plateau, l'aumento dei casi è dovuto soprattutto a chi ha sintomi e non fa il test. Questa ondata è simile alle altre, ma la variante ora è molto più contagiosa. Dobbiamo dire che però in termini di aggressività è molto meno grave rispetto alle ondate del passato".

Sileri ha inoltre ribadito che presto verrà allargata la platea per la quarta dose del vaccino anti Covid: "Molto presto verrà abbassata l'età di coloro che possono beneficiare della quarta dose. I nostri vaccini attualmente, sebbene fatti per il virus originario sono molto efficaci anche sulle varianti, riducendo fino al 99% il rischio di patologie gravi. Dobbiamo mettere al sicuro con la quarta dose la fascia di popolazione che rischia le conseguenze più gravi in caso di contagio".