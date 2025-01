video suggerito

I genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa: “Situazione preoccupante, serve discrezione” La situazione di Cecilia Sala, detenuta da sedici giorni a Teheran, in Iran, è “complicata e molto preoccupante”. Per questo, i suoi genitori Elisabetta Vernoni e Renato Sala hanno chiesto pubblicamente a giornali, tg e media di non occuparsi più della vicenda. Il dibattito mediatico, hanno detto, rischia di “allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

97 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cecilia Sala arrestata in Iran ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ora sul caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana di 29 anni detenuta da oltre due settimane (dal 19 dicembre) in Iran, è meglio che scenda il silenzio sui giornali per lasciare che la diplomazia politica e la giustizia facciano il loro corso, cercando una soluzione. Questa è la richiesta arrivata dai genitori di Sala, Elisabetta Vernoni e Renato Sala, che da ora in poi eviteranno di rilasciare commenti. La situazione, hanno detto, è "complicata e molto preoccupante".

Proprio ieri, Vernoni ha incontrato Giorgia Meloni e ha detto di esserne stata rassicurata, ma "non solo". Dalla presidente del Consiglio sarebbero arrivate "precise" e "puntuali", cosa che avrebbe soddisfatto la donna. Oggi è arrivata la nota dei due genitori sulla figlia: "Per provare a riportarla a casa il nostro governo si è mobilitato al massimo e ora sono necessari oltre agli sforzi delle autorità italiane anche riservatezza e discrezione", hanno scritto.

"In questi giorni abbiamo sentito l'affetto, l'attenzione e la solidarietà delle italiane e degli italiani e del mondo dell'informazione e siamo molto grati per tutto quello che si sta facendo", hanno continuato. Negli ultimi giorni, il caso comprensibilmente ha preoccupato buona parte della popolazione italiana e tutti i partiti politici si sono espressi, chiedendo rassicurazioni sulle condizioni di Sala e risposte rapide da parte dell'esecutivo.

Leggi anche La strategia del governo per liberare Cecilia Sala e il ruolo di Abedini nelle trattative con l'Iran

È ormai chiaro, infatti, che la giornalista è stata incarcerata in risposta all'arresto del cittadino iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, avvenuto a Milano su richiesta degli Stati Uniti. Proprio gli Usa ora con tutta probabilità chiederanno l'estradizione di Abedini, mentre la richiesta iraniana sarebbe quella di liberarlo. Il governo potrebbe intervenire chiedendo che all'iraniano siano concessi i domiciliari, ma in questo momento le posizioni nelle trattative internazionali non sono note. Il 6 gennaio, il governo riferirà al Copasir (il comitato parlamentare che mantiene i rapporti con i servizi segreti) quale sia la strategia.

Insomma, la soluzione alla cattura di Sala passa per vie giudiziarie, ma anche e soprattutto per vie diplomatiche. Non a caso, questa mattina l'ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, è stata ricevuta stamattina dal direttore generale Europa del ministero degli Esteri iraniano a Teheran. L'ambasciatrice avrebbe chiesto il rilascio immediato di Sala e che comunque la giornalista sia detenuta in condizioni dignitose, come già richiesto dal governo italiano.

"La fase a cui siamo arrivati", hanno spiegato i genitori, è "molto delicata e la sensazione è che il grande dibattito mediatico su ciò che si può o si dovrebbe fare rischi di allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione".

Questo è il motivo per cui "abbiamo deciso di astenerci da commenti e dichiarazioni", e in più "ci appelliamo agli organi di informazione chiedendo il silenzio stampa". I due hanno ringraziato per "il senso di responsabilità che ognuno vorrà mostrare accogliendo questa nostra richiesta".