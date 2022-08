I candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni, ci sono anche Nordio e Tremonti Ci sono molti volti noti tra i candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni. Molti dei quali arrivano direttamente dall’era Berlusconi, come l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Presente anche Carlo Nordio, già proposto da Giorgia Meloni per il Quirinale.

A cura di Annalisa Girardi

C'è ancora tempo fino a questa sera per presentare le liste con i candidati alle elezioni. Quella di Fratelli d'Italia è ormai chiusa e nell'elenco, annunciano dal partito di Giorgia Meloni, c'è anche una serie di volti noti. Molti dei quali arrivano da altri partiti di centrodestra. Tanti sono stati figure di primo piano durane l'era Berlusconi, in primis Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia. "Direi di sì e lunedì tutto sarà pubblico. Comunque se vuole tolgo il ‘direi' e dico sì", ha commentato ieri pomeriggio, ospite di Lucia Annunziata su Rai Tre.

Ci sono anche l'ex presidente del Senato Marcello Pera e Gianfranco Rotondi: anche lui era stato ministro durante il governo Berlusconi e pur collocandosi politicamente al centro, in questa campagna elettorale aveva fin da subito sostenuto la necessità di appoggiare Giorgia Meloni. Nella lista di Fratelli d'Italia si trova anche il nome di Carlo Nordio, ex procuratore di Venezia e già proposto dal partito durante la partita del Quirinale lo scorso febbraio.

"Molte le candidature tradizionalmente legate alla storia di FdI, ma anche molti gli esponenti che hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica, provenienti da altri percorsi", commentano in una nota da FdI. E quindi: "Tra questi nomi come Marcello Pera, Carlo Nordio, Eugenia Roccella, Giulio Tremonti, Giuseppe Pecoraro, Maurizio Leo, Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant'Agata, Claudio Barbaro, Renato Ancorotti, Gianmarco Mazzi, Letizia Giorgianni, Fabio Pietrella, Marco Perissa, Elisabetta Lancellotta, Lucio Malan, Lara Magoni e Barbara Merlin. Largo spazio anche ai giovani con le candidature di Fabio Roscani, Chiara La Porta, Nicole Matteoni, Paolo Inselvini, Giulia Baggi e Grazia Di Maggio".

Nella nota si sottolinea anche come siano stati confermati quasi tutti i parlamentari uscenti. L'elenco delle candidature deve ancora essere ufficializzato, ma a quanto si apprende la leader Giorgia Meloni dovrebbe essere candidata nel collegio uninominale L'Aquila-Teramo della Camera.