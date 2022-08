I candidati della Lega per le politiche: tutti i nomi per i collegi uninominali, da Rixi a Giorgetti La Lega ha pubblicato i nomi di tutte le candidature per i collegi uninominali per Camera e Senato, in vista delle prossime elezioni politiche.

La Lega ha reso note le proprie candidature per i collegi uninominali, ed è il primo partito del centrodestra a ufficializzare le candidature: in tutto sono 68. Matteo Salvini aveva annunciato che le liste sarebbero state chiuse in giornata, e ha mantenuto la promessa. Fonti della Lega avevano sapere che il puzzle delle candidature sarebbe stato completato al più tardi domani mattina, ma il quadro è pressoché definito. Si attendendo ora le liste nel proporzionale. "Tutto alla grande", ha commentato Salvini lasciando Via Bellerio nel pomeriggio. Chi sono i candidati in corsa per le prossime elezioni politiche?

Il leader della Lega non sarà candidato nell'uninominale per il centrodestra. Tra le novità per il Carroccio c'è invece la giudice Simonetta Matone, che era stata già scelta per Roma come prosindaco di Enrico Michetti, alle ultime amministrative. Tanti i big riconfermati, che fanno parte del governo uscente. Quasi tutti sono candidati al Nord, (l'eccezione è Rossano Sasso che corre nella sua Puglia). Il ministro Giancarlo Giorgetti è candidato collegio Lombardia 2 (Valtellina Alto Lago – Sondrio). Stessa Regione di Nicola Molteni, braccio destro di Salvini quando il segretario della Lega era al Viminale. I vicesegretari del Carroccio Andrea Crippa e Lorenzo Fontana si dividono rispettivamente tra Lombardia e Veneto.

Negli altri partiti non ci sono ancora certezze, solo indiscrezioni. Per Forza Italia, ad esempio, si attende l'ok su Valentina Vezzali, campionessa di fioretto e attuale sottosegretaria allo Sport che dovrebbe essere capolista nelle Marche. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, oltre alle conferme di quasi tutti i parlamentari uscenti, sono ancora in bilico i nomi dell'ex pm Carlo Nordio che Giorgia Meloni indicò già tra i papabili per il Quirinale, dell'ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata e dell'ex ministro del Tesoro, Giulio Tremonti.

Tutti i candidati della Lega all'uninominale Camera

Ecco i candidati della Lega all'uninominale alla Camera. In Piemonte Elena Maccanti, Alessandro Vigna, Alberto Luigi Gusmeroli e Riccardo Molinari. In Liguria Edoardo Rixi. In Lombardia Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni, Giancarlo Giorgetti, Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli e Andrea Dara. In Trentino Aldo Adige Vanessa Cattoi e Sabrina Adami. In Veneto Giorgia Andreuzza, Dimitri Coin, Ingrid Bisa, Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Lorenzo Fontana. In Friuli-Venezia Giulia Vannia Gava e Massimiliano Panizzut. In Toscana Elisa Montemagni, Tiziana Nisini e Edoardo Ziello. Nelle Marche Giorgia Latini e Mirco Carloni. In Umbria Virginio Caparvi. Nel Lazio Simonetta Matone, Federico Freni e Nicola Ottaviani. In Abruzzo Alberto Bagnai, in Puglia Davide Bellomo e Rossano Sasso. In Calabria va Domenico Furgiuele. In Sicilia Valeria Sudano e Antonino Minardo. In Sardegna Dario Giagoni. In Emilia-Romagna Jacopo Morrone, Laura Cavandoli e Benedetta Fiorini. In Campania Tina Donnarumma e Attilio Pierro.

Tutti i candidati della Lega all'uninominale Senato

Per quanto riguarda il Senato, in Piemonte Marzia Casolati (Torino città) e Giorgio Bergesio (Cuneo). In Liguria Stefania Pucciarelli (La Spezia). In Lombardia Massimiliano Romeo (Varese), Maria Cristina Cantù (Milano), Gian Marco Centinaio (Pavia), Daisy Pirovano (Bergamo) e Stefano Borghesi (Brescia). In Veneto Mara Bizzotto (Vicenza) e Paolo Tosato (Verona). In Emilia-Romagna Elena Murelli (Piacenza-Parma). In Toscana Manfredi Potenti (Livorno). Nel Lazio Giulia Bongiorno (Roma Est) e Claudio Durigon (Viterbo). In Campania Pina Castiello (Napoli). In Puglia Roberto Marti (Lecce). In Calabria Tilde Minasi (Reggio Calabria). In Sicilia Mario Barbuto (Palermo). In Valle d'Aosta Nicoletta Spelgatti. In Trentino Alto Adige Martina Loss (Trento), Elena Testor (Valsugana), Maurizio Bosatra (Bolzano) e Rita Mattei (Merano).