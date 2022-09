“Hai le unioni civili, che vuoi?”: Meloni risponde così a un contestatore con la bandiera arcobaleno La leader di Fratelli d’Italia è stata contestata da un attivista Lgbt sul palco di un suo comizio a Cagliari. Al ragazzo, che chiedeva il diritto di sposarsi e poter adottare dei figli, Meloni ha risposto: “Vabbè hai già le unioni civili, puoi fare quello che vuoi”.

Da ieri sera circolano dei video di un contestatore che è salito sul palco del comizio di Giorgia Meloni a Cagliari, ricondivisi poi dalla stessa leader di Fratelli d'Italia per mostrare di essere rispettosa delle idee altrui. "Il confronto è sempre un bel momento, anche quando un contestatore scavalca le transenne per salire sul palco – ha scritto la deputata romana sui social – Rispetto sempre il coraggio delle persone di difendere ciò in cui credono, e allo stesso tempo rivendico il mio diritto a pensarla diversamente".

Nel video si vede Giorgia Meloni ringraziare i presenti al comizio, pronta a cominciare il suo discorso, quando un ragazzo attivista Lgbt con una bandiera arcobaleno in mano è salito sul palco. "Me la vuoi dare?", ha chiesto ironicamente la leader di Fratelli d'Italia riferendosi alla bandiera. "Io voglio il diritto al matrimonio e all'adozione – ha risposto il ragazzo – e invece devo scappare all'estero". Meloni ha replicato: "Tu vuoi tante cose, ognuno qui vuole delle cose, ma io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa. È la democrazia, possiamo non essere d'accordo e ci rispettiamo".

La leader di Fratelli d'Italia ha poi liquidato il contestatore ringraziandolo e parlando sempre al microfono (perciò gran parte di quello che dice il ragazzo non si capisce). La sicurezza, fermata da Meloni, è arrivata sul palco già da qualche secondo. "Siamo tutti uguali – ha continuato il ragazzo, mentre Meloni ripeteva ‘lo so, lo so' – e un giorno mi sposerò qui". Qui la deputata romana ha però reagito: "Vabbè hai già le unioni civili, puoi fare quello che vuoi".

Poi ha chiesto un applauso al suo pubblico per il contestatore: "Io rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credono, per cui gli voglio fare un applauso e lo voglio ringraziare di essere salito sul palco. Perché la democrazia è bella per questo".