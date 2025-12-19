Gribaudo (Pd): “Sulle pensioni governo sta ancora litigando e Salvini prometteva di abolire la legge Fornero”

La vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo, in un’intervista a Fanpage.it, attacca la maggioranza, sempre più divisa sul tema delle pensioni: “Governo scorretto, stanno continuando a litigare perché sanno che cambiare in corsa i requisiti per l’uscita dal lavoro sarebbe uno schiaffo in faccia ai pensionandi e ai giovani”.

Il governo si è spaccato sul pacchetto pensioni in manovra. Dopo 48 ore di braccio di ferro, con la Lega sulle barricate contro il maxiemendamento dell'esecutivo che introduceva una nuova stretta sulle pensioni, tra estensione delle finestre mobili per l'erogazione della pensione anticipata e penalizzazioni sul riscatto della laurea.

Nella nuova formulazione dell'emendamento del governo, depositato questa mattina, sono state eliminate tutte le norme sulle pensioni, compreso il capitolo sulla stretta sulle pensioni anticipate: salta dunque l'ampliamento della platea per il fondo Inps sul Tfr e il silenzio-assenso sulla previdenza complementare per i neoassunti.

"Finestre via, riscatto via, e su altri tipi di interventi ci sarà poi l’opportunità da parte del governo di fare dei decreti che vadano a intervenire, entro fine anno, sulle questioni che sono uscite dall’emendamento”, ha spiegato il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, confermando che le misure sulla previdenza cancellate potranno finire in un Dl che dovrebbe essere esaminato in uno dei prossimi due Cdm attesi entro fine anno. Significa quindi che la partita attorno a queste misure non si è affatto chiusa. "I tecnici del Mef e la Ragioneria invece – ha riferito Romeo – insistevano sulle pensioni e questa cosa andava avanti da ore. Allora abbiamo deciso di cancellare quelle misure, facendo un emendamento più light". Nonostante il Carroccio provi a negare l'evidenza, le divisioni tra il partito e il ministro Giorgetti sono evidenti, al punto che la segretaria del Pd Elly Schlein ha parlato di una Lega "Dr. Jekyll e Mr. Hyde". Per le opposizioni il caos sulle pensioni è il segno che la maggioranza non c'è più.

"In queste ore hanno riscritto di fatto la manovra. Il tema non sono i ritardi. Ci raccontano che sono il governo più stabile della storia della Repubblica, che vanno tutti d'accordo, che va tutto benissimo. Presentano la legge di Bilancio, magari anche in anticipo, poi però si incartano, non trovano un accordo e cambiano la manovra. Se la sono cantata e se la sono suonata da soli e oggi siamo paralizzati. Quindi si impedisce il confronto parlamentare almeno in una delle due Camere, cosa che fino ad ora è sempre avvenuta", attacca la vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo, che in un'intervista a Fanpage.it ha ricordato che la scorsa estate il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) aveva addirittura annunciato la possibilità di introdurre un meccanismo di flessibilità che consentisse a tutti i lavoratori, nel settore pubblico e privato, di andare in pensione a 64 anni, con determinati requisiti, utilizzando anche il Tfr oppure i versamenti ai fondi pensione integrativi. E tre anni prima, nell'agosto del 2022, in piena campagna elettorale per le elezioni politiche, era stato il segretario della Lega Matteo Salvini a promettere il superamento della legge Fornero: "Tra un anno ci rivediamo e ci avrete dato il voto, avremo vinto le elezioni e non l’avremo fatto siete titolati a spernacchiarmi", aveva detto. Niente di tutto questo si è poi verificato.

"Ricordo che Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro, quest'estate al convegno di Comunione e Liberazione, aveva annunciato un intervento organico sulle pensioni organico e che ci sarebbe stata la possibilità di andare in pensione a 64 anni di età – ha detto Gribaudo a Fanpage.it – Ora mi pare che nessuna delle due cose venga fatta, anzi, quelli che volevano abolire la Fornero stanno aumentando l'età per tutti rispetto all'accesso ai requisiti pensionistici. Hanno di fatto eliminato Opzione donna, penalizzando quindi le donne che sono una categoria già penalizzata in questo Paese, perché hanno contratti precari e quindi contributi precari e di conseguenza pensioni basse. Oggi introducono questi nuovi elementi (allungamento finestre mobili e riduzione del peso del riscatto della laurea ai fini della pensione anticipata, che sono state poi cancellate dal testo del maxiemendamento riscritto dal governo ndr) vediamo poi come andrà a finire la discussione. Stanno continuando a litigare perché sanno che cambiare in corsa i requisiti in questo momento sarebbe uno schiaffo in faccia ai pensionandi e a persone che avevano già fatto dei calcoli da qui a meno di un mese. Ecco perché sono scorretti, sono scorretti nel merito e nel metodo", ha dichiarato Gribaudo.

Il governo insomma da una parte dice di voler aiutare il ceto medio, dall'altra cerca di fare cassa su coloro che magari per una vita hanno lavorato, e a ridosso della pensione pensavano di poter uscire anticipatamente dal lavoro, alle condizioni attuali. Per il Pd si tratta di un "furto ai giovani", "perché appunto si cambiano i paletti in corsa, e chi pagherà il conto di queste scelte sono proprio coloro che oggi lavorano in maniera precaria", ha sottolineato Gribaudo. "Se sono aumentati i posti di lavoro tanto cari a Giorgia Meloni, la verità è che questo lavoro è sempre più povero. Siamo in fondo alla classifica europea per i salari. Ecco perché il Partito democratico e tutta l'opposizione insistono per una nuova calendarizzazione della proposta sul salario minimo. Invece il governo continua a fare spallucce e a girarsi dall'altra parte".

Il punto è che sul fronte pensioni, nonostante le promesse della Lega, non si riuscirà a bloccare il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, per cui nella legge di Bilancio è previsto un incremento di tre mesi, anche se diluito nel prossimo triennio. Dal 2027 quindi l’età per andare in pensione aumenterà: nel 2026 l'età pensionabile resta confermata a 67 anni; dal 1 gennaio 2027 invece l'età pensionabile salirà a 67 anni e 1 mese; e dal 1 gennaio 2028 salirà a 67 anni e 3 mesi.

"Hanno fatto una campagna elettorale promettendo che avrebbero abolito la Fornero, e poi hanno ristretto i criteri, peggiorando la situazione – ha aggiunto Griubaudo – Fa un po' sorridere perché me li ricordo quando stavano all'opposizione. Soprattutto il partito di Giorgia Meloni, ma non dimentichiamo le dichiarazioni di Matteo Salvini. Loro pensano che le persone abbiano la memoria corta, ma non è così. Tutti ci ricordiamo di quando Salvini diceva ‘guardate che cambierò la Fornero, cancellerò la Fornero'. Ora mi auguro che ci sia un coro in Parlamento contro di lui".