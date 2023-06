Governo toglie alla Corte dei Conti il controllo su spese Pnrr, giudici: “Contrari alle limitazioni” La Corte dei Conti risponde al governo, che ha escluso i magistrati contabili dal controllo concomitante sulle spese del Pnrr: “Il controllo concomitante ha l’obiettivo di accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale quindi ha una funzione propulsiva”.

A cura di Annalisa Cangemi

La Corte dei Conti si è detta contraria alla proroga dello scudo erariale, stabilito ieri da un emendamento del governo al decreto Pa. La Corte dei conti ha già avuto modo di pronunciarsi sulla limitazione della responsabilità "esprimendo l'assoluta contrarietà" sulla "proroga del termine dello scudo erariale", ha detto il presidente della Corte dei conti Guido Carlino in audizione alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro alla Camera, nell'ambito dell'esame del decreto Pa dedicato al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche.

La Corte dei Conti al temine dell'audizione si è anche detta contraria all'emendamento che esclude il Pnrr dal "controllo concomitante", sottolineando che"Il controllo concomitante ha l'obiettivo di accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale quindi ha una funzione propulsiva".

Tuttavia, ha detto Carlino la Corte ha anche altri strumenti di controllo sul Pnrr, "come quello ordinario e il referto al Parlamento previsto per la relazione semestrale". La magistratura contabile "si rimette" comunque "alla scelta del legislatore", che è libero di "determinare le modalità di svolgimento dei controlli".

"Noi nel momento in cui ci è stato affidato questo controllo ci siamo attrezzati per svolgere al meglio questo compito con notevole impegno anche di risorse umane" ha aggiunto Carlino in audizione. "Esprimiamo la contrarietà ad entrambi gli emendamenti ma rimettendodoci, per quanto riguarda al controllo concomitante, alla volontà del legislatore".

La questione è stata affrontata ieri anche dal ministro Fitto in conferenza stampa, al termine della cabina di regia sul Pnrr, negando però l'esistenza di tensioni o scontri tra la magistratura contabile e il governo. L'emendamento dell'esecutivo contiene due norme diverse riguardanti i controlli della Corte dei Conti: la prima è una proroga di un anno fino al 30 giugno 2024 del cosiddetto scudo sulle norme riguardanti il danno erariale, che prevedono il non riconoscimento del danno erariale nei casi di colpa grave del funzionario; la seconda norma invece esclude il cosiddetto controllo concomitante, cioè in itinere, della Corte dei Conti su tutte le spese dei fondi del Pnrr. Il controllo concomitante è quello, secondo quanto prevede la legge, che può essere chiesto dalle Commissioni parlamentari.

"Non capisco la polemica", ha detto ieri Fitto. La norma sulla proroga allo scudo per il danno erariale del dirigente pubblico "è una norma decisa dal governo Conte, che il governo Draghi ha prorogato e che anche noi abbiamo prorogato. Siamo in linea con i precedenti governi. Non capiamo perché la polemica si fa solo ora".