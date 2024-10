Tesla tira dritto e si schianta sul cantiere autostradale in Cina, automobilista: “È stato l’autopilota” Nel video, registrato da una telecamera di sorveglianza, si vede la vettura che procede completamente dritta nonostante il cantiere su un tratto di strada in manutenzione sia segnalato molto bene con cartelli e segnali arancioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Una vettura Tesla che arriva a velocità moderata nei pressi di un cantiere autostradale e senza nemmeno frenare o sterzare impatta contro le barriere di protezione come se non ci fosse nulla, distruggendo tutto. Sono le immagini di un video diffuso dalla polizia della provincia cinese di Jiangxi e relative a un terribile incidente stradale avvenuto il 5 ottobre scorso e che solo per fortuna non ha causato vittime.

L’automobilista, uscito dalla vettura solo con poche ferite leggere, ha riferito di aver inserito l’autopilota sulla Tesla e di esseri distratto quando è avvenuto il fatto. Informando pubblicamente dell’accaduto, le autorità locali hanno ricordato però che in Cina Tesla al momento non supporta la funzione Full Self-Driving (FSD), come confermato dalla stessa azienda.

Nel video, registrato da una telecamera di sorveglianza, si vede la vettura che procede completamente dritta nonostante il cantiere su un tratto di strada in manutenzione sia segnalato molto bene con cartelli e segnali arancioni. La Tesla, senza nemmeno frenare o sterzare, impatta frontalmente prima contro le barriere in plastica e poi contro le barriere in cemento che deviano la sua corsa evitando guai peggiori.

L’auto è stata pesantemente danneggiata ma, grazie anche alla velocità non molto elevata, le barriere fortunatamente hanno retto ed evitato conseguenze peggiori. Inoltre nessuna vettura in quel momento transitava sulla strada e quindi non risultano altre persone coinvolte.

Il conducente ha dichiarato ai media locali che al momento dell'incidente il veicolo era in modalità autopilota e che lui si era chinato in avanti per fare qualcosa, perdendo di vista la strada. Al momento dell’impatto con le barriere si era appena rialzato e quindi non avrebbe avuto il tempo di reagire.