Almeno a Natale Matteo Renzi punta a mettere da parte le tensioni interne al governo. Il clima nella maggioranza sembra essere migliorato, dopo lo scontro tra Italia Viva e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Da Renzi era già arrivato qualche segnale di schiarita e oggi ne arriva un altro. L’ex presidente del Consiglio scrive i suoi auguri su Facebook, parlando anche – senza farne esplicito riferimento – del rischio di una crisi, che sembra ormai scongiurato, almeno per il momento. Gli auguri di buon Natale di Renzi si aprono con un messaggio chiaramente politico: “Per qualche ora mettiamo da parte le difficoltà e le tensioni di questo periodo così particolare. E cerchiamo di vivere la pace del Natale”.

Il resto del messaggio di Renzi si concentra effettivamente sul Natale: “Quest’anno un pensiero speciale a chi è solo, magari isolato in ragione della pandemia. A chi è in ospedale, a chi è in carcere. E un pensiero a tutte quelle famiglie che vivono il primo Natale senza un figlio, senza un genitore, senza il marito o la moglie. Che la magia del Natale ci aiuti a vivere con gioia queste ore. E a ripartire”.

Della verifica di governo parla anche un altro esponente di spicco di Italia, il capogruppo al senato Davide Faraone. Intervistato da Repubblica spiega che la verifica della maggioranza continua: “Il metodo secondo il quale ci chiedono di votare in Parlamento o in Consiglio dei ministri cose decise in luoghi a noi sconosciuti non va bene. Non avranno mai i nostri voti in bianco a provvedimenti conosciuti in notturna. Abbiamo già dato”. Altro tema su cui continua il pressing di Italia Viva è il Mes sanitario: “È inaccettabile che si rifiuti uno strumento che ci fa risparmiare tanti soldi – 300 milioni all'anno per dieci anni di interessi – con l'argomentazione che non ci fidiamo dell'Europa. Il Conte 2 è nato come governo europeista”.