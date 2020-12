È terminato dopo circa 40 minuti l’incontro tra la delegazione di Italia Viva e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha chiuso gli incontri della verifica di governo di questi giorni. Un incontro interlocutorio, in cui Italia Viva ha presentato la sua posizione e ora attende una risposta da Conte. Lasciando Palazzo Chigi, la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, commenta: “Abbiamo rappresentato al premier le nostre argomentazioni, ora aspettiamo che faccia una riflessione per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti”. Intanto assicura che domani i rappresentanti di Iv al governo parteciperanno al Consiglio dei ministri, “così come in Parlamento stiamo dando il nostro contributo, sia alla Camera che al Senato, alla legge di Bilancio”, sottolinea. All’incontro erano presenti il leader di Iv, Matteo Renzi, le ministre Bellanova ed Elena Bonetti, il presidente del partito, Ettore Rosato, e i capigruppo alla Camera e al Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone.

Bellanova spiega ancora: “Abbiamo spiegato al presidente Conte che la questione non sono le poltrone ma le idee e le proposte per il Paese”. Poi prosegue: “Il presidente Conte ha detto che ha letto la lettera di Matteo Renzi. L'ha trovata interessante e utile. Ci farà sapere una risposta ai punti che abbiamo posto”. E per i tempi della risposta la ministra spiega che “non sono tempi lunghi”. “Conte – prosegue la rappresentante di Iv – ci ha detto che il nostro è un documento importante e costruttivo. Aspettiamo le sue riflessioni”. L'incontro di oggi, dunque, è stato solo un primo confronto a cui dovrà seguirne, probabilmente, uno tra tutte le forze di maggioranza. Negli scorsi giorni Conte aveva dato il via alla verifica di governo convocando e incontrando a Palazzo Chigi Movimento 5 Stelle, Pd e Leu. Il clima del vertice di oggi sembra essere stato buono, ma Italia Viva ha chiarito come attenda risposte concrete per capire se ci sono le condizioni per andare avanti, soprattutto sui temi posti durante l'incontro e in questi giorni, a partire dalla questione della governance del Recovery fund.