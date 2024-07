video suggerito

Giovanni Toti resta ai domiciliari, respinto il ricorso nell'inchiesta per corruzione in Liguria Il tribunale del Riesame di Genova ha respinto l'istanza di Giovanni Toti, presidente della Liguria che chiedeva di annullare gli arresti domiciliari a cui è sottoposto dal 7 maggio con l'accusa di corruzione. Per i giudici, c'è ancora il rischio che ripeta il reato. Toti resta quindi sospeso dalla carica di presidente: farà ricorso in Cassazione.

A cura di Luca Pons

Niente libertà per Giovanni Toti, neanche con condizioni stringenti. Il presidente della Liguria dal 7 maggio è agli arresti domiciliari e indagato per corruzione. Aveva già chiesto al giudice per le indagini preliminari che la misura cautelari degli arresti domiciliari fosse sollevata, senza successo: oggi il Tribunale del Riesame di Genova ha concordato con la Procura che non ci siano le condizioni per dare piena di libertà di movimento a Toti. Resta, infatti, la sua "persistente pericolosità" con il rischio di reiterare il reato. Il presidente ligure resta detenuto nella sua villa ad Ameglia, in provincia di La Spezia. I legali avevano già annunciato da settimane che in caso di risposta negativa del Riesame sarebbe arrivato il ricorso in Cassazione, l'ultimo grado possibile. La pratica, presumibilmente, partirà nelle prossime ore.

Per i giudici resta la "pericolosità" del presidente ligure

L'udienza davanti al Tribunale del Riesame si era tenuta l'8 luglio, e i giudici si erano riservati di decidere. I legali di Toti avevano provato a sostenere che non ci siano più i requisiti per gli arresti domiciliari: dopo oltre due mesi, si tratterebbe di "una misura oltremodo afflittiva e non necessaria per la tutela della inchiesta, nei confronti di un governatore che non è accusato di aver intascato né un euro né una utilità personale, ma solo di finanziamenti pubblici e registrati alla propria forza politica".

I giudici però hanno scritto che non ci sono più rischi per l'indagine – il rischio di inquinare le prove, ad esempio – ma rimarrebbe ancora il rischio di reiterazione del reato. C'è una "persistente pericolosità" dal punto di vista tecnico, più che politico, hanno scritto i giudici: a Toti "non a caso viene contestato di aver scambiato utilità economiche con l'adozione dei specifici provvedimenti amministrativi", e "non certo di aver adottato scelte ‘politiche' nella sua veste di presidente della Regione". Quindi, "persiste la concreta probabilità che l'indagato reiteri condotte di analogo disvalore, confidando nel malinteso senso di ‘tutela del bene pubblico' cui ha ammesso di essersi ispirato all'epoca dei fatti", quando ha intrattenuto rapporti personali che oggi, "sulla scorta di un quadro gravemente indiziario nemmeno formalmente contestato", si possono descrivere "in termini di corruzione".

Toti ancora sospeso dalla carica, non si parla di dimissioni

Toti resta anche sospeso dalla carica di presidente di Regione: l'avrebbe riottenuta solo nel caso in cui gli arresti domiciliari fossero stati annullati. Sarebbe rimasto sospeso, invece, se il Tribunale avesse accettato una delle condizioni offerte dall'avvocato di Toti, Stefano Savi: l'obbligo di dimora ad Ameglia, oppure il divieto di dimora a Genova. In entrambi i casi, il politico avrebbe potuto muoversi più liberamente e incontrare persone.

Dunque, il presidente ad interim della Liguria resterà Alessandro Piana. L'ipotesi delle dimissioni di Toti, al momento, non sarebbe sul tavolo. Il ricorso in Cassazione, infatti, offre al politico un'ultima occasione per vedere sollevate le misure cautelari e tornare in libertà. Così, mentre la Procura porta avanti le indagini, si allungano i tempi per sapere se il caso avrà delle conseguenze sulla guida della Regione. In ogni caso l'avvocato Savi ha già fatto sapere che alle prossime elezioni regionali del 2025 Toti – che non avrebbe potuto ricandidarsi come presidente perché giunto al secondo mandato – non si presenterà nemmeno come consigliere regionale.