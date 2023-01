Giorgia Meloni incontra Papa Francesco in Vaticano insieme al compagno e alla figlia Papa Francesco incontra Giorgia Meloni, insieme al compagno e alla figlia Ginevra, in udienza privata in vaticano. La presidente del Consiglio è arrivata alle 10, accolta dal picchetto d’onore.

A cura di Tommaso Coluzzi

Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni

Giorgia Meloni incontra in udienza privata Papa Francesco. È la prima volta per la presidente del Consiglio italiana, che ricopre l'incarico solo da pochi mesi ma ha avuto già modo di incontrare il Pontefice in passato. L'ultima volta ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI, solo pochi giorni fa. Meloni è arrivata in Vaticano – nel cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico – poco prima delle dieci, insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra. Ad accoglierla il picchetto d'onore della Guardia svizzera pontificia, con il reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza. Presente anche l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto. Poi, proprio alle dieci, è cominciato l'incontro in forma privata.

