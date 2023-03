Giorgia Meloni al congresso Cgil, è la prima volta che un leader di destra partecipa Il congresso della Cgil si svolgerà dal 15 al 17 marzo 2023 a Rimini. Tra gli ospiti i leader politici dell’opposizione, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, e anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È la prima volta dai tempi di Romano Prodi che il leader del governo prende parte all’evento.

A cura di Luca Pons

Dopo 27 anni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà la prima capo di governo a parlare dal palco del congresso nazionale della Cgil. L'ultima volta fu Romano Prodi, nel 1996, mentre non è mai accaduto che fosse una personalità politica di destra a prendere il palco. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil che proprio al congresso sarà riconfermato per altri quattro anni, ha definito la partecipazione di Meloni "un segno di rispetto e riconoscimento del ruolo di una organizzazione che rappresenta 5 milioni di persone".

Il sindacato "è autonomo, parliamo con tutti. Se le cose non vanno, andiamo in piazza, come a dicembre contro la prima manovra di questo esecutivo, come contro Draghi per la riforma del fisco", ma non ci sono mai stati "pregiudizi verso alcun governo, vanno misurati sui fatti e fin qui troppi tavoli finti, specie su pensioni e fisco", ha dichiarato Landini.

Meloni sarà solo la quarta presidente del Consiglio a partecipare al congresso Cgil. Il primo fu Giovanni Spadolini nel 1981, poi Bettino Craxi nel 1986 e Romano Prodi nel 1996. Landini ha sottolineato che comunque tutti i presidenti del Consiglio in passato sono stati invitati: "Anche Berlusconi nel 2010, ma lui mandò Gianni Letta. E poi Renzi nel 2014 e Conte nel 2019: non vennero e non mandarono nessuno". Secondo fonti di stampa, Landini avrebbe anche chiamato direttamente Meloni per invitarla di persona dopo aver inoltrato l'invito formale.

Il segretario ha comunque elencato i temi su cui il sindacato è lontano dal governo: "L'autonomia differenziata, la stretta sul Reddito di cittadinanza, la flat tax, i voucher, i migranti, la scuola, la sanità, i salari bassi, la precarietà".

Quando parlerà Giorgia Meloni al congresso della Cgil

L'intervento della presidente del Consiglio si terrà venerdì 17 marzo, alle ore 12. Al suo discorso, per il quale nel programma è prevista mezz'ora di tempo, seguirà un dibattito. Poi prenderanno il palo altri ospiti come Andrea Riccardi, fondatore della Comunità Sant'Egidio, la direttrice di Istat Linda Laura Sabbadini e il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi.

Il congresso, che si terrà dal 15 al 18 marzo, avrà una serie di ospiti piuttosto ampia. A partire dai leader che si oppongono a Giorgia Meloni: Elly Schlein del Pd, Giuseppe Conte del Movimento 5 stelle, Carlo Calenda di Azione e Nicola Fratoianni di Sinistra italiana parteciperanno a un dibattito moderato da Lucia Annunziata, dalle 12.45 di giovedì 16 marzo. All'incontro prenderà parte anche lo stesso Maurizio Landini. La mattina di sabato 18 marzo, invece, interverrà in collegamento la famiglia di Giulio Regeni.