Gentiloni avvisa il governo Meloni: “Le proposte sul Pnrr servono subito, Draghi fu puntuale” Il commissario Ue all’Economia ha detto che l’esecutivo europeo ha bisogno di avere “presto” le proposte del governo italiano sul Pnrr: “Draghi che è stato puntuale e ha rispettato i tempi – ha detto Gentiloni – Con lo stesso spirito ora collaboriamo con il governo Meloni”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Sul Pnrr non c'è più tempo da perdere. Per l'Italia arriva l'ennesimo richiamo, anche se informale, da parte dell'Unione europea. Il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ha inviato un altro messaggio al governo italiano, spiegando a Rep Idee che l'esecutivo europeo non può aspettare fino all'ultimo giorno utile per avere le nuove proposte dell'Italia sulla modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I problemi sono diversi, e rischiano di far perdere i finanziamenti all'Italia proprio quando sarebbe dovuta arrivare la famosa terza rata (che ormai sembra più che altro una chimera).

"Abbiamo bisogno come Commissione europea che le proposte del governo italiano sul Pnrr ci arrivino presto, i ritardi di cui parla la relazione semestrale dell'esecutivo possono essere gestiti, ma non devono accumularsi – ha detto Gentiloni – Dobbiamo cominciare il lavoro molto presto, nelle prossime settimane bisogna cominciare questo lavoro che per la Spagna ci ha impegnato per 3 mesi". A Madrid, in effetti, il Pnrr è stato già rivisto negli scorsi mesi, il che ha permesso alla Spagna di incassare la terza rata senza problemi, rimodulando il piano come vorrebbe fare l'Italia.

Poi Gentiloni ha garantito che da parte dell'Unione europea non c'è alcun tipo di questione pregiudiziale nei confronti del governo italiano, né tantomeno verso Giorgia Meloni: "L'Ue collabora con qualsiasi governo – ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio – Cominciammo col Conte due, poi Draghi che è stato puntuale e ha rispettato i tempi. Con lo stesso spirito ora collaboriamo con il governo Meloni". Insomma, nessun problema con l'esecutivo di destra che guida l'Italia, ma un messaggio chiaro: la strada da seguire è quella del governo Draghi, puntuale e rispettoso dei tempi. Le settimane intanto passano, e la scadenza dei termini per rivedere il Pnrr si avvicina inesorabile.