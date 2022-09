Fratoianni a Fanpage.it: “Abolire i jet privati è una questione di giustizia climatica” “In questo paese il dibattito è indietro, noi portiamo provocazioni per porre dei problemi”. Ad affermarlo è Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, in un’intervista con Fanpage.it.

A cura di Luca Pons

Sinistra e Verdi non saranno "la foglia di fico di sinistra del Partito democratico" nella prossima legislatura. Lo dice Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, in un'intervista con Fanpage.it. "Il nostro programma è frutto anche delle cose che abbiamo fatto in Parlamento. Siamo in coalizione con il Pd per una ragione: questa legge elettorale è pessima. La nostra alleanza Verdi-Sinistra ha una doppia funzione: la prima è contribuire a sconfiggere le destre con ogni voto della sinistra e degli ambientalisti, la seconda è imporre alla politica italiana un'agenda verde, giusta e libera".

Per ostacolare ancora di più la destra sul piano elettorale, forse sarebbe stata utile un'alleanza con il Movimento cinque stelle di Giuseppe Conte, e Fratoianni lo ha "detto fino allo sfinimento che avremmo dovuto fare un'alleanza molto larga, perché questa destra è una pessima destra, le sue proposte sono pericolose per il Paese. Non ci sono riuscito e me ne rammarico, ma dal 26 settembre inizia un'altra storia".

Ultimamente ha fatto discutere la proposta di Sinistra-Verdi di abolire i jet privati, ma per Fratoianni è perché "in questo Paese il dibattito pubblico è andato indietro: negli altri paesi se la prendono con chi usa i jet privati per motivi futili, in Italia il dibattito se la prende con chi pone un problema". La provocazione è stata lanciata "non perché pensiamo di risolvere così il problema della transizione, ma perché la lotta al cambiamento climatico è anche giustizia climatica. Non è mai uguale per tutti nelle crisi economiche, e nemmeno nelle crisi ambientali. Il clima dovrebbe essere al centro dell'agenda ma non lo è, molti esperti dicono che il nostro è il programma migliore ma la cosa non mi consola".

Leggi anche Conte dice che se Meloni cancella il reddito di cittadinanza scoppia la guerra civile

Altre proposte sono una riforma del lavoro ispirata alla Spagna, che ha "cancellato la stragrande maggioranza delle forme di contratto precario", e un'imposta patrimoniale unica, "che cresce in modo progressivo e diventa significativa quando il patrimonio di una singola persona supera i 20-50 milioni di euro. Io credo che di fronte alla crisi che abbiamo, se chiediamo a chi ha 50 milioni di euro di dare qualcosina in più, non facciamo nessuna rapina".

E infine l'allarme fascismo, che il centrosinistra ha lanciato più volte e che per Fratoianni viene "sottovalutato troppo spesso". Parlare del tema "non vuol dire che chi vince le elezioni oggi è immediatamente sovrapponibile a quella dimensione, ma che chi vince le elezioni oggi è molto indietro sul terreno della cultura repubblicana. Ho visto che Giorgia Meloni ha dichiarato che lei non è fascista: non mi basta. Per chi si candida a governare questo Paese è necessario almeno dichiararsi antifascista".