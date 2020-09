Non si arrestano le indagini sui fondi della Lega, con l’inchiesta che prosegue con nuove perquisizioni e importanti sviluppi. La guardia di finanza di Genova sta compiendo delle perquisizioni negli uffici del comune di Bondeno, in provincia di Ferrara, proprio in merito all’inchiesta sui fondi leghisti. Questo filone di inchiesta su cui stanno indagando i giudici di Genova è quello riguardante il presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni di euro ottenuti dalla Lega come rimborsi elettorali grazie a bilanci non trasparenti, quando il Carroccio era gestito da Umberto Bossi e dall’ex tesoriere Francesco Belsito. La somma finita al comune di Bondeno su cui si sta indagando è di circa 900mila euro e sarebbe stata movimentata attraverso un conto aperto da Belsito alla banca Alletti.

Durante la perquisizione a Bondeno è stato acquisito materiale documentale e informatico sui versamenti di alcune somme che sarebbero transitate su conti che potrebbero essere in orbita leghista. Il comune del ferrarese è amministrato da tempo da esponenti del Carroccio. Alla fine di agosto era stata compiuta un’altra perquisizione, su indicazione del procuratore aggiunto Francesco Pinto e del sostituto Paola Calleri, in quel caso nella sede milanese della Boniardi Grafiche srl, società di cui è socio il deputato leghista Fabio Massimo Boniardi.

Nell’ambito dell’inchiesta gli investigatori sono andati a prendere alcuni documenti relativi al versamento di una donazione da parte di una Lega regionale proprio al Comune di Bondeno. In particolare, questa somma su cui stanno svolgendo approfondimenti gli investigatori sarebbe stata girata alla Lega regionale dalla provvista del conto in banca Alletti, aperto in quel periodo dall’ex tesoriere Francesco Belsito. Il Comune di Bondeno è amministrato dal Carroccio da quasi 20 anni. Proprio il 20 e 21 settembre, alle elezioni comunali, è stato eletto sindaco Simone Saletti. Succede a Fabio Bergamini e ad Alan Fabbri, che è stato primo cittadino per dieci anni e dal 2019 è diventato sindaco di Ferrara.