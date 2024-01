Fino a sette anni di carcere per chi abbandona il cane in strada, quando si applica la nuova norma Se l’abbandono di un animale domestico causa un incidente stradale con delle vittime, si applicherà il reato di omicidio stradale, con una pena fino a sette anni di carcere. È una delle novità inserite nel nuovo Codice della strada, in discussione in Parlamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Luca Pons

Una delle norme contenute nel nuovo Codice della strada prevede di applicare sanzioni più dure a chi abbandona un animale in strada e, come conseguenza, causa un incidente. La pena più severa può arrivare al ritiro della patente e a sette anni di carcere. "Tolleranza zero contro chi abbandona il proprio animale", ha scritto la Lega in una nota confermando il testo della norma.

Per chiarire: non si parla di sette anni di carcere per chi abbandona un animale, ma solo nel caso in cui l'abbandono provochi un incidente mortale in strada. Oggi, infatti, il codice penale punisce l'abbandono di animali domestici con l'arresto fino a un anno o con una multa da mille a 10mila euro. Come ha specificato la Lega, il responsabile dell'abbandono "rischierebbe fino a sette anni, laddove l’abbandono avvenga in strada con la conseguenza di causare vittime o feriti".

Il nuovo Codice della strada non è ancora in vigore. La norma è in discussione in Parlamento, e in particolare in commissione alla Camera, dopo essere stata approvata lo scorso settembre dal Consiglio dei ministri. Le novità, quindi, non avranno effetto ancora per diverso tempo, fino a quando l'iter parlamentare non si sarà concluso e la legge sarà definitivamente entrata in vigore.

La previsione del nuovo emendamento, comunque, è questa: se un animale viene abbandonato in strada, o anche nelle vicinanze di un'area particolarmente trafficata, e poi causa un incidente (ad esempio, un cane che passa sulle corsie di un'autostrada e costringe gli autisti a sterzare improvvisamente), per chi lo ha abbandonato si applicherebbero le stesse pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, gravi oppure gravissime. Di fatto quindi se ci fosse una vittima si potrebbero applicare pene da due a sette anni di carcere.

In caso di lesioni personali gravissime la sanzione sarebbe da uno a tre anni di carcere, e infine per lesioni gravi si parlerebbe di un periodo da tre mesi a un anno di carcere. Senza parlare delle pene accessorie: per questi reati scatterebbe il ritiro della patente di guida, oppure la sospensione, da sei mesi a un anno.