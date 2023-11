Figli con due mamme, Procura di Padova chiede che su atti di nascita decida la Corte costituzionale La Procura di Padova, che a giugno aveva impugnato 33 atti di nascita di figli registrati con due madri, ha chiesto che l’intervento della Corte costituzionale. La sentenza dovrebbe stabilire se impedire alle coppie lesbiche la fecondazione assistita eterologa è una violazione dei diritti. In sostanza, la Procura ha aderito alla linea difensiva delle mamme.

A cura di Luca Pons

La Procura di Padova ha cambiato approccio, almeno parzialmente, sulla questione dei figli con due madri. A giugno era intervenuta impugnando ben 33 atti di nascita, in totale 37 considerando anche quelli dei mesi precedenti, coinvolgendo anche bambini nati nel 2017 e quindi prossimi ai sei anni di età. Oggi il processo è iniziato per le 33 coppie di madri. Ma la Procura, nel corso delle due udienze che si sono svolte a porte chiuse, ha chiesto sostanzialmente di sospendere il procedimento per chiedere che a decidere sia la Corte costituzionale.

Inizialmente la richiesta della Procura era quella di cancellare il nome di una delle due madri dall'atto di nascita, in particolare quella senza legami biologici. Le coppie avrebbero dovuto quindi fare ricorso all'adozione in casi particolari, una modalità a cui molte coppie Lgbt si trovano costrette a ricorrere in Italia dato che la normativa sui figli di famiglie omogenitoriali non è chiara e definita.

La decisione di oggi, invece, mette in discussione la legge che esclude le madri lesbiche dalla possibilità di utilizzare la fecondazione assistita eterologa. È la legge 40 del 2004, e la Procura ha chiesto che sia la Corte costituzionale a decidere se la norma viola i diritti fondamentali delle famiglie coinvolte. Al momento, la legge prevede che per le coppie eterosessuali se c'è il consenso da parte dell'uomo per la fecondazione assistita, allora è riconosciuto automaticamente come padre anche a livello legale, nonostante non ci sia un legame genetico. Per le coppie composte da due donne, invece, non si applica lo stesso principio.

Leggi anche Procura di Firenze chiede archiviazione per Marco Cappato: aveva aiutato il 44enne Massimiliano a morire

Già da tempo associazioni attiviste chiedevano che si intervenisse sulla legge 40: o cambiandola, o interpretandola direttamente come se le coppie lesbiche fossero incluse, o in ultimo coinvolgendo la Corte costituzionale per una sentenza definitiva. La procuratrice aggiunta di Padova Maria D'Arpa dopo aver preso il posto della pm Valeria Sanzari, che aveva deciso l'impugnazione degli atti di nascita, ha richiesto l'intervento della Corte costituzionale, in linea con le rivendicazioni delle associazioni per i diritti Lgbt.

La Consulta si è già espressa sul tema, almeno in parte. Nel gennaio del 2021 ha sentenziato che serviva una legge "al più presto" per tutelare i figli con due madri, che senza una norma specifica vedevano danneggiati i loro diritti. Ci sono le basi, quindi, perché anche in questo caso la Corte decida di dare ragione alle famiglie Lgbt. Il Tribunale di Padova deciderà ora se chiedere alla Corte costituzionale l'intervento sulla questione di legittimità.