Familiari vittime di Cutro a Palazzo Chigi per incontro con Meloni: hanno viaggiato su volo di Stato A bordo di un pullman della Polizia, che li ha portati all’ingresso posteriore di Palazzo Chigi, sono arrivati a Palazzo Chigi superstiti e familiari delle vittime del naufragio di Cutro, che hanno accettato l’invito della premier Giorgia Meloni.

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio è già a Palazzo Chigi per incontrare i parenti delle vittime di Cutro, che si trovano oggi a Roma dopo aver ricevuto un invito ufficiale dalla premier. L'incontro avviene in forma riservata. La delegazione, con familiari e sopravvissuti, è arrivata con un volo di Stato predisposto dal ministero della Difesa, partito questa mattina dalla Calabria: hanno viaggiato su un C-130 dell'Aeronautica militare.

Sono passati ormai 20 giorni dal naufragio, in cui hanno perso la vita 86 persone almeno. E nel Crotonese le ricerche dei dispersi continuano. Fino ad ora la presidente del Consiglio non aveva ancora avuto un colloquio con i superstiti e con i familiari dei migranti che non ce l'hanno fatta: aveva avuto l'opportunità di farlo giovedì scorso, quando si è recata a Cutro con l'esecutivo quasi al completo, per partecipare al Consiglio dei ministri convocato sul luogo della tragedia. In quel caso però la premier si era limitata a scoprire una targa posta nel palazzo comunale, in memoria delle vittime. Durante la sua visita però non era prevista alcuna tappa al PalaMilone di Crotone, il palazzetto dello sport dove è stata allestita la camera ardente per i morti, dove invece si è recato il Presidente della Repubblica Mattarella subito dopo il naufragio.

Nonostante le polemiche alcuni parenti delle vittime hanno comunque accettato di incontrare Meloni. Il gruppo è arrivato questa mattina a Palazzo Chigi su un grande bus della Polizia di Stato. Il pullman con i famigliari a bordo, una trentina di persone, è entrato dall'ingresso posteriore del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio, da via dell'Impresa, dove sono state predisposte diverse unità delle forze dell'ordine. Quasi in contemporanea, dal portone principale, ha fatto il suo ingresso a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Meloni.

Secondo quanto spiegato alla vigilia da alcuni componenti del gruppo, la delegazione chiederà a Meloni di continuare a cercare chi è ancora disperso, di agevolare il ricongiungimento con le famiglie anche all'estero e di creare, con l'Europa, corridoi umanitari per soccorrere le persone nei Paesi come l'Afghanistan dove e condizioni di vita non sono sicure.

All'incontro, che si svolge nella sala verde, sono presenti anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani.