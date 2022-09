Exit poll elezioni 2022, a che ora arrivano e dove seguirli I seggi delle elezioni politiche 2022 per Camera e Senato chiuderanno tra poco. Ecco cosa sono gli exit poll, quando arriveranno e dove è possibile seguire tutti gli aggiornamenti.

A cura di Luca Pons

I seggi sono aperti ancora per alcune ore, oggi, 25 settembre, per permettere di votare alle elezioni politiche 2022 per Camera e Senato. Chiuderanno tutti alle ore 23, e in quel momento inizierà lo scrutinio dei voti. Se per conoscere i numeri ufficiali sul voto bisognerà aspettare domani, lunedì 26 settembre, è possibile conoscere una stima dei risultati già prima. Si tratta degli exit poll, letteralmente "sondaggi all'uscita": sono dei sondaggi, appunto, che delle aziende private effettuano fuori da alcuni seggi elettorali, ritenuti particolarmente rappresentativi a livello nazionale.

Invece di chiedere cosa si intende votare, come avviene con gli altri sondaggi pubblicati prima delle elezioni, negli exit poll si chiede che cosa si è appena votato. Il tutto ovviamente avviene in forma anonima, e permette di stimare i risultati delle elezioni nazionali molto in fretta.

A che ora arrivano gli exit poll delle elezioni politiche

Gli exit poll vengono effettuati nel corso della giornata delle elezioni, ma non vengono pubblicati fino alla chiusura dei seggi, alle ore 23. Questo succede sia perché serve del tempo per analizzare i dati raccolti, sia perché la legge sul silenzio elettorale proibisce di parlare di risultati mentre i seggi sono aperti: si ritiene, infatti, che questo potrebbe influenzare chi ancora non ha votato.

I primi exit poll, quindi, inizieranno ad arrivare già pochi minuti dopo la chiusura dei seggi. Come nelle elezioni passate, ce ne saranno diversi. Probabilmente presenteranno numeri leggermente diversi l'uno dall'altro, ma dovrebbero essere utili perlomeno per capire in anticipo i rapporti di forza tra i diversi partiti.

Va tenuto in considerazione che gli exit poll sono una stima effettuata con metodo scientifico, ma su un piccolo campione. Quasi sicuramente, quindi, i risultati che presenteranno saranno in un "range": ad esempio, non potranno affermare che un certo partito ha preso esattamente il 20% dei voti, ma potranno indicare che il risultato di quel partito è probabilmente tra il 18% e il 23%. Spesso, gli exit poll immediati sbagliano di alcuni punti percentuali rispetto al risultato finale, ma sono comunque indicativi e permettono di farsi un'idea della direzione in cui andrà lo spoglio.

Dove seguire exit poll e proiezioni in diretta

Nel corso della notte elettorale, dalle 23 in poi, molte televisioni e giornali online saranno in diretta per aggiornare lettori e spettatori sui risultati, gli exit poll e le proiezioni – che non sono sondaggi, ma stime basate sui seggi già scrutinati, quindi sui dati ufficiali che sono a disposizione in quel momento.

Su Fanpage.it saranno pubblicati gli exit poll e i risultati delle elezioni in diretta; è inoltre possibile seguire gli exit poll in diretta tv negli speciali di Rai, Mediaset, Sky e La7 dedicati alle elezioni politiche 2022, i quali inizieranno poco prima della chiusura delle urne e si concluderanno a tarda notte. Nello specifico Rai 1 si affiderà a Consorzio Opinio Italia per i dati sugli exit poll, Skytg24 avrà gli istant poll di Quorum/Youtrend. La7 con la maratona di Enrico Mentana trasmetterà gli exit poll di Swg, mentre Mediaset si affiderà a Tecnè.