Europee, Conte lancia candidatura di Giuseppe Antoci nelle Isole: "Campione dell'antimafia" Con un video su Facebook il presidente M5s Giuseppe Conte presenta la candidatura di Giuseppe Antoci come capolista per la circoscrizione Isole per le elezioni europee.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader del M5s Giuseppe Conte ha lanciato oggi sui social la candidatura di Giuseppe Antoci, scelto come capolista dei Cinquestelle per la circoscrizione Isole alle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno.

Nella Giornata in cui si ricordano le vittime delle mafie "voglio annunciare che Giuseppe Antoci correrà con noi nella competizione al Parlamento europeo. Sarà capolista nella Circoscrizione delle Isole", ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, presentando in un video social il capolista del M5s nella circoscrizione Isole.

"Il M5s è sempre in prima fila, in trincea, per lottare contro la mafia e impedire che possa penetrare nelle istituzioni. Il Protocollo Antoci impedisce che i fondi europei possano cadere nella mani della criminalità organizzata. Il protocollo prende il nome da un eroe dei nostri tempi, così lo aveva definito lo scrittore Camilleri. Mattarella ha insignito Antoci dell'onorificenza di ufficiale al merito. È un campione dell'antimafia", ha aggiunto.

"Giuseppe Antoci – ricorda il M5s in una nota – è l'ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente onorario della Fondazione Caponnetto. ⁠La scelta di Antoci mira dunque a portare a Bruxelles le testimonianze e le esperienze più consolidate nel contrasto alle mafie e a tutte le forme di criminalità organizzata. Dal lavoro di Antoci è nata l'operazione Nebrodi, una delle più vaste operazioni antimafia mai eseguite in Italia e la prima in Europa sul versante dei fondi europei per l'agricoltura in mano alle mafie. Da quell'operazione nacque il Maxiprocesso Nebrodi che, a ottobre 2022, ha comminato pene per più di 600 anni di reclusione. ⁠Nel 2016 Antoci è sfuggito ad un agguato mafioso grazie all'intervento della sua scorta, i cui membri sono stati insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Civile. Da dieci anni sotto scorta, Antoci è oggi sottoposto ad un altissimo regime di sicurezza, fra i più alti in Italia. ⁠Nel dicembre del 2022 un'indagine dei Carabinieri scoprì l'ordine dalle carceri, dal 41 bis, di uccidere Antoci".

Antoci: "C'è un momento in cui bisogna scendere in campo"

"Ringrazio il presidente Conte per la fiducia. C'è un momento in cui bisogna scendere in campo. Me lo hanno chiesto in questi anni tanti giovani, nelle scuole, nelle università, tante persone. Ma bisogna farlo nel momento giusto e con le persone giuste. Io sono convinto che la scelta di entrare a far parte di questa squadra, dove sono incarnati fortemente i valori della lotta alla mafia, della lotta alla corruzione, della tutela dell'ambiente, sia un passo importante ma anche necessario per potersi ritagliare un pezzetto di responsabilità", ha detto Giuseppe Antoci nel video sui social insieme con il leader del M5S.

"Il Movimento 5 Stelle in questi anni – ha aggiunto – ha incarnato questi valori, perché noi dobbiamo parlare di valori, così come dobbiamo parlare anche della tutela degli ultimi, l'antimafia sociale, quella che ha il coraggio di prendersi cura di chi ha avuto la fortuna o la sfortuna di nascere 50 metri prima o 50 metri dopo la periferia di una città. A quelle persone va data tutela, dignità, perché altrimenti li consegnamo nelle mani delle mafie. Io spero di portare il patrimonio della mia esperienza, tante preoccupazioni, tante paure, ma anche tante vittorie contro la mafia. Le metto a disposizione del presidente Conte, del Movimento 5 Stelle, della Sicilia, della Sardegna, dell'Italia e dell'Europa".

"La nostra comunità – ha concluso Conte – si rafforza, si rafforzano le nostre battaglie a favore della legalità, contro la corruzione e contro le mafie. Questi principi per noi non sono negoziabili. Appoggiate questa nostra battaglia, appoggiate convintamente questi nostri sforzi".