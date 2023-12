Elon Musk sarà ospite ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia Elon Musk sarà ospite della kermesse di Fratelli d’Italia a Roma: dopo aver incontrato la presidente Meloni a giugno, il patron di X e Tesla parteciperà ad Atreju. Non è ancora chiaro se in presenza o in collegamento.

A cura di Tommaso Coluzzi

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

La kermesse di Fratelli d'Italia, Atreju, avrà un super ospite: Elon Musk. Ieri il profilo ufficiale della festa del partito di Giorgia Meloni aveva annunciato un personaggio misterioso che sarebbe andato ad Atreju e oggi è arrivata la conferma dopo una serie di indiscrezioni uscite sui giornali. La presidente del Consiglio aveva già incontrato Musk a Roma a giugno – il patron di X e Tesla rimase imbottigliato nel traffico della Capitale – e, insieme al ministro Tajani, Meloni aveva provato a convincere l'imprenditore che l'Italia fosse il Paese migliore in cui investire. In quell'occasione, Meloni e Musk ebbero un lungo colloquio, che evidentemente è stato propedeutico per l'invito alla kermesse.

Da parte di Fratelli d'Italia non è arrivata ancora l'ufficialità, ma il più stretto collaboratore di Musk in Italia, Andrea Stroppa, ha pubblicato un video in cui conferma la notizia: "Questo sabato 16 dicembre a Roma ci sarà Atreju a Castel Sant'Angelo e parteciperà anche Elon Musk – dice su X, andando dritto al punto – La sua storia è veramente interessante, è nato in Sudafrica ed è arrivato in Canada con poco più di duemila dollari in tasca. Oggi ha rivoluzionato diversi settori, come quello aerospaziale e dell'automobile. Secondo Forbes e Bloomberg è l'uomo più ricco del mondo, le sue aziende danno lavoro a oltre 170mila persone e per indotto indiretto a 600mila persone. Come sappiamo è un innovatore, un pensatore, ma anche una persona che non si tira mai indietro dal confronto e che ha piacere di dire sempre quello che pensa. Sarà un'occasione unica, un evento aperto e gratuito accessibile a tutti".

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, però, non sarebbe ancora sicura la presenza fisica di Musk per via della sua fitta agenda. Si sta facendo il possibile per farlo partecipare dal vivo, ma si potrebbe anche ripiegare su un videocollegamento. La conferma della partecipazione – in qualsiasi formato sia – è arrivata nelle scorse ore, perciò non è stato ancora deciso il formato del suo intervento. Sembra scontato però che, con un ospite di tale rilievo, a dialogare con lui possa esserci proprio la presidente Meloni.