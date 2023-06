Il governo ha provato a convincere Elon Musk che l’Italia è il miglior Paese in cui investire Elon Musk ha incontrato prima il ministro degli Esteri e poi la presidente Meloni a Palazzo Chigi: “Gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire – ha raccontato Tajani – se fosse interessato a investire”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un'ora e mezza di incontro a Palazzo Chigi, da un lato del tavolo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dall'altro Elon Musk. I temi discussi dalla premier e dal patron di Space X, Tesla e Twitter, secondo quanto fanno sapere fonti di governo, sono stati principalmente il problema della natalità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Poi un breve passaggio sulla questione delle regole europee di mercato. Da Palazzo Chigi spiegano anche che Musk avrebbe espresso "grande interessamento per Meloni" e per il fatto che la presidente del Consiglio sia focalizzata sulla difesa dell'interesse nazionale italiano.

Prima del lungo colloquio con Meloni, Musk ha incontrato anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo – ha detto il leader pro tempore di Forza Italia, dopo il faccia a faccia avvenuto in mattinata – Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c'è". Poi ha aggiunto: "Abbiamo parlato di politica industriale, di auto elettrica. Gli ho detto che l'Italia è il miglior Paese in Europa per investire, se fosse interessato a investire". Insomma, un tentativo diretto da parte del ministro, ma per sapere se abbia convinto o meno Musk non resta che attendere.

Dopo l'incontro con Tajani, Musk si è allontanato da Palazzo Chigi per poi tornarci nel pomeriggio per l'incontro con Meloni. La sua Tesla bianca non è passata inosservata per le strade della Capitale – ritratta da molti video sui social bloccata nel traffico romano – tanto che in diversi hanno riconosciuto l'imprenditore nonostante i vetri oscurati. Poi, nel tardo pomeriggio, Musk ha lasciato nuovamente Palazzo Chigi, mentre Meloni, Tajani e gli altri membri del governo si sono riuniti per il Consiglio dei ministri convocato in serata.