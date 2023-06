Elon Musk deve andare da Giorgia Meloni ma rimane bloccato nel traffico di Roma Anche Elon Musk, a bordo della sua Tesla bianca, è rimasto imbottigliato nel traffico: il patron di Space X e Twitter stava andando a Palazzo Chigi quando è rimasto incolonnato fra le auto.

A cura di Beatrice Tominic

Il traffico di Roma non risparmia nessuno, neppure Elon Musk. Tutti siamo uguali, nella capitale, davanti alle code interminabili di automobili incolonnate per le vie del centro e non solo. È quanto accaduto anche al patron di Space X, Tesla e Twitter, a bordo dell'automobile del suo marchio, una vettura bianca con targa italiana, mentre stava raggiungendo Palazzo Chigi per un incontro con la premier Giorgia Meloni. Anche Musk, con la sua Tesla dai finestrini oscurati e l'automobile della scorta al seguito, è stato costretto a restare bloccato nel traffico romano, dietro ad una fila di taxi.

Una triste abitudine nella vita quotidiana di ogni cittadina o cittadino romano, un fastidioso contrattempo chi non si aspetta di restare imbottigliato nel traffico delle vie della città nel pomeriggio di un qualsiasi giorno feriale a giugno. Fra loro anche Elon Musk. Siamo in via del Tritone, la strada che collega piazza Barberini a via del Corso, passando per piazza San Silvestro. È qui che, fra attraversamenti pedonali, fermate dell'autobus e persone che camminano nella via dello shopping romano per antonomasia, che la Tesla è rimasta bloccata in mezzo ai taxi.

L'appuntamento di Elon Musk a Palazzo Chigi

L'incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni era programmato per le ore 17. Nella mattinata Musk aveva già avuto un colloquio della durata di un'ora con Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. Una volta concluso l'incontro, è salito a bordo della Tesla bianca, utilizzata poi per tornare, dopo pranzo, a Palazzo Chigi per il secondo incontro romano.

"Non si capisce dove vogliano andare, gira verso via del Tritone, forse hanno spostato l'appuntamento? – dice la giornalista nel video pubblicato su Twitter – Forse si dirige verso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".