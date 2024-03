Elon Musk difende Matteo Salvini sui migranti: “Scandaloso che sia a processo” “Scandaloso che sia a processo per aver fatto rispettare la legge”: lo scrive Elon Musk su X, parlando di Matteo Salvini e del processo per sequestro di persona nel caso Open Arms. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Elon Musk difende Matteo Salvini su X, parlando del caso Open Arms in cui il leader leghista è accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio: "Scandaloso che sia a processo per aver fatto rispettare la legge", ha scritto in risposta a un post dell'opinionista olandese Eva Vlaardingerbroek che elogiava Salvini per le sue politiche migratorie.

"A differenza di qualcuno al potere, Matteo Salvini non ha solamente promesso un blocco navale per fermare l'immigrazione di massa, lo ha messo in atto e ora è a processo per questo. Le persone disposte a pagare il prezzo di mettere i loro principi prima della politica sono esattamente coloro di cui abbiamo bisogno in Europa", scriveva l'opinionista condividendo una foto che la ritrae insieme al leader della Lega. A queste righe è corrisposto il commento del patron di X: "Scandaloso che sia a processo per aver fatto rispettare la legge!".

"Infatti", ha replicato il leghista Claudio Borghi al post. L'opinionista, da parte sua, ha invece risposto: "Le persone che dicono la verità e stanno attuando un cambiamento sono continuamente attaccate dal sistema legale. L'opposizione vene criminalizzata. Tutto questo deve avere fine". Eva Vlaardingerbroek è una opinionista e attivista di destra particolarmente presente sui social media, soprattutto per quanto riguarda la difesa dei valori occidentali, le proteste dei no vax e degli agricoltori olandesi e le critiche al governo di Mark Rutte.

Salvini si trova sotto processo nel caso Open Arms con le accuse di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver bloccato, nell'agosto del 2019 quando era ministro dell'Interno, lo sbarco di 147 persone migranti, soccorse in precedenza dalla nave Ong spagnola, per ben 19 giorni. Il leader leghista si è sempre difeso affermando di aver agito per proteggere il Paese e i suoi confini.