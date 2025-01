video suggerito

Elisabetta Belloni pronta lasciare la guida dei Servizi segreti: per lei un nuovo incarico in arrivo Elisabetta Belloni avrebbe comunicato a Giorgia Meloni la sua decisione di lasciare la guida dei Servizi segreti in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, prevista per maggio: per lei un nuovo incarico in vista a fianco di Ursula von der Leyen.

A cura di Ida Artiaco

Elisabetta Belloni sarebbe pronta a lasciare la guida del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. È l'indiscrezione riportata oggi da Repubblica, che spiega che per lei, tuttavia, ci sarebbe un nuovo incarico di prestigio all'orizzonte.

Belloni avrebbe confidato la sua decisione già il mese scorso alla premier Giorgia Meloni durante una riunione riservata tenutasi prima di Natale, a cui avrebbe partecipato anche Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla Presidenza con la delega ai servizi. Si tratterebbe di una scelta improvvisa, che arriva mesi prima della scadenza naturale del mandato, prevista per il prossimo maggio e dopo una proroga decisa proprio dalla presidente del Consiglio.

Ma nel futuro di Belloni, che era stata scelta a capo del Dis da Mario Draghi, ci sarebbe un altro incarico (tecnico) di prestigio, come apprende Repubblica, precisamente al fianco della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il rapporto tra Meloni e l'ambasciatrice si è a lungo caratterizzato per essere stato molto stretto, sottolinea ancora Repubblica, di stima reciproca e collaborazione. Assai meno fluido quello con Mantovano, soprattutto nell'ultima fase.

Chi prenderà il posto di Belloni, già a capo dell’Unità di crisi della Farnesina, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e poi segretario generale del ministero degli Esteri con Paolo Gentiloni, non è ancora noto: tra i nomi per la guida del Dis è circolato quello di Bruno Valensise, già vice al Dis e oggi direttore dell’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna).