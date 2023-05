Elezioni Trapani 2023: data, candidati sindaco e come si vota Le elezioni amministrative a Trapani si terranno il 28 e 29 maggio. I seggi resteranno aperti fino alle 15 di lunedì. I candidati sono quattro: si presenta anche il sindaco uscente Giacomo Tranchida, che parte favorito.

A cura di Luca Pons

Domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, insieme a diverse altre città in Sicilia, si terranno le elezioni amministrative a Trapani. Gli orari dei seggi sono: domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Sulla scheda si potrà indicare la scelta per il candidato sindaco e per una lista. Sarà possibile anche effettuare il voto disgiunto, e sulla scheda si potranno indicare una o due preferenze per il Consiglio comunale.

Trapani è un Comune con più di 15mila abitanti, perciò il voto potrebbe anche arrivare al secondo turno con il ballottaggio. Se nessuno dei candidati riuscirà a ottenere il 50% più uno dei voti, la seconda tornata si svolgerà l'11 e 12 giugno. Tra i candidati c'è il sindaco uscente Giacomo Tranchida, sostenuto dal centrosinistra ma anche da alcune liste di centro con esponenti di centrodestra. Già sindaco della vicina Erice, nel 2018 vinse al primo turno con oltre il 70% dei voti. Gli altri candidati sono: Francesco Brillante, Anna Garuccio e Maurizio Miceli.

Elezioni Trapani 2023, quando si vota: le date e gli orari

Le elezioni amministrative a Trapani avranno luogo nell'arco di due giorni: domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023. I seggi apriranno domenica 28 alle ore 7, e resteranno aperti fino alle 23. Il giorno dopo, lunedì 29 maggio, si potrà votare dalle 7 fino alle 15.

Se nessuno dei candidati e delle candidate raggiungerà la maggioranza dei voti, si svolgerà il ballottaggio tra i due che hanno avuto più voti. Questo avverrà domenica 11 e lunedì 12 giugno. Gli orari saranno gli stessi: domenica dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio avrà il via subito dopo la chiusura dei seggi, e ci si può attendere una prima indicazione dei risultati già entro la sera di lunedì.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

Per il centrosinistra si candiderà il sindaco uscente, Giacomo Tranchida, eletto al primo turno nel 2018. Tra gli altri candidati, Francesco Brillante è sostenuto da Movimento 5 stelle e Sud chiama Nord, Maurizio Miceli dalle liste di centrodestra e Anna Garuccio ha una lista civica. Ecco l'elenco completo, in ordine alfabetico:

Francesco Brillante, liste Movimento 5 stelle, Sud chiama Nord, Rinnova Trapani, Trapani con Brillante

Anna Garuccio, lista La mia Trapani

Maurizio Miceli, liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi con la Sicilia, Amo Trapani, Miceli sindaco

Giacomo Tranchida, liste Democratici, Trapani tua, Noi trapanesi con Tranchida, Polis, Trapani con coerenza, Tranchida il sindaco per Trapani, Insieme per la città, Uniti per Trapani, Idea, Trapani al centro

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Alle elezioni amministrative è possibile esprimere il voto disgiunto: ciò significa che si può votare per un candidato sindaco, e anche per una lista che sostiene a un altro candidato. Se si traccia una X solo sul nome del candidato sindaco, il voto sarà dato automaticamente anche alle liste che lo sostengono. Se si fa una X solo sul simbolo di una lista, il voto andrà al candidato sindaco sostenuto da quella lista.

Quando si indica una lista, è possibile esprimere anche fino a due preferenze. Per farlo basta scrivere il nome della persona scelta nell'apposito spazio. Se si vogliono indicare due preferenze, bisogna rispettare la parità di genere: devono essere un uomo e una donna, non possono essere né due uomini né due donne.