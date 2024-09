video suggerito

Elezioni provinciali 2024, i risultati definitivi e i presidenti eletti: affluenza record dell’89% Ieri si sono tenute le elezioni provinciali, 41 in tutto le province al voto. In 7 si è votato per l’elezione del Presidente: parliamo di Alessandria (vittoria del centrodestra), Cremona (vittoria del centrosinistra), Ferrara (centrodestra), Lucca (centrosinistra), Matera (centrosinistra), Parma (centrodestra), Siena (centrosinistra). Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri, domenica 29 settembre, si sono svolte le elezioni provinciali 2024, dove votano solo consiglieri comunali e sindaci, quindi l'elezione non è diretta. Si è votato dalle 8 alle 20 per eleggere 7 presidenti di Provincia e 41 Consigli provinciali, in tutto 486 consiglieri provinciali. Le province in cui si è votato anche per l'elezione del Presidente sono state Alessandria, Cremona, Ferrara, Lucca, Matera, Parma, Siena. Si è registrata un'affluenza record con una media nazionale dell'89%.

Come si diceva per le provinciali si utilizza un sistema elettorale di secondo livello: sono stati coinvolti 39.917 sindaci e consiglieri comunali di 3.172 Comuni, in rappresentanza di oltre 17 milioni e 840mila cittadine e cittadini.

È stata altissima l'affluenza al voto per le elezioni Provinciali 2024, con una media nazionale dell'89% di elettori e punte record in molte Province. La tornata del 29 settembre ha riguardato l'elezione di 7 presidenti di Provincia e 41 Consigli provinciali, in tutto 486 consiglieri provinciali.

I risultati definitivi nelle 41 province al voto

Erano eleggibili a presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della Provincia e il presidente dura in carica 4 anni. Nelle 7 Province in cui si votava anche per i presidenti (a Matera si votava solo per il presidente e non per il Consiglio provinciale) sono stati eletti 2 candidati del centrodestra e 5 del centrosinistra: Luigi Benzi, sindaco di Quargnento e candidato del centrodestra ad Alessandria; Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo e candidato del centrosinistra a Cremona; Daniele Garuti sindaco di Poggio Renatico e candidato del centrodestra a Ferrara; Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore e candidato del centrosinistra a Lucca; Francesco Mancini candidato del centrosinistra, sindaco di Pomarico a Matera; Alessandro Fadda, sindaco di Torrile e candidato del centrosinistra a Parma; Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, candidata del centrosinistra a Siena. La presidente Carletti è tra l'altro la prima donna nella storia della Provincia di Siena a ricoprire questo ruolo.

Per quanto riguarda invece le elezioni dei Consigli Provinciali, erano eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica e il Consiglio dura in carica due anni. Sono state coinvolte 41 Province su 76: Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Forlì-Cesena, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Ravenna, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Terni, Treviso, Varese, Verbano Cusio Ossola, Vicenza.