Elezioni Potenza 2024, i risultati del ballottaggio e lo spoglio in diretta: vince il csx con Telesca Si sono appena chiusi i seggi per il ballottaggio alle elezioni di Potenza 2024. Si poteva votare ieri, domenica 23 giugno dalle 7 alle 23, e oggi, lunedì 24, dalle 7 alle 15. Ora inizieranno le operazioni di spoglio, ma dalle prime proiezioni Vincenzo Telesca (csx) risulta avanti con il 65% su Francesco Fanelli (cdx), al 34%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

Sono appena passate le 15 e oggi, lunedì 24 giugno 2024, si chiudono i seggi per il ballottaggio alle comunali di Potenza. Le urne erano aperte dalle 7 di questa mattina e anche ieri, domenica 23, dalle 7 alle 23. Sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede per l'elezione del nuovo sindaco del capoluogo della Basilicata e per il rinnovo del consiglio comunale.

Finora sono state scrutinate poche sezioni ma il candidato del centrosinstra, Vincenzo Telesca risulta in netto vantaggio, con il 65%, su Franesco Fanelli, il nome del centrodestra, indietro al 34%. Un risultato che sembra ribaltare per il momento l'esito del primo turno, dove Fanelli aveva raggiunto il 40%, contro il 32% di Telesca.

Secondo l'ultimo dato sull'affluenza disponibile, la partecipazione elettorale è stata del 60%. Per i risultati definitivi occorrerà attendere il completamento delle operazioni di scrutinio. Nelle giornate di ieri e di oggi si sono svolti ballottaggi in molti altri Comuni italiani; tra i capoluoghi di Regione al voto ci sono anche Bari, Campobasso, Firenze e Perugia.

Ballottaggio elezioni Potenza 2024, affluenza al 54,5%: lo spoglio per i risultati

Si sono appena chiusi i seggi per il ballottaggio alle elezioni di Potenza e secondo i numeri definitivi relativi all'affluenza, il 54,5% degli aventi diritto si sono recati a votare per scegliere il nuovo sindaco del capoluogo lucano. Un dato in calo rispetto alla rilevazione finale del primo turno, dove la partecipazione era stata del 69%. Dalle 15 è cominciato lo spoglio e a breve inizieranno ad arrivare le prime proiezioni sui risultati del secondo turno. Per sapere l'esito definitivo però, occorrerà attendere che nella maggior parte delle sezioni si siano concluse le operazioni di scrutinio.

Chi sono i candidati sindaco al ballottaggio alle comunali a Potenza 2024

I candidati che si sono affrontati al secondo turno per le elezioni comunali di Potenza 2024 sono Francesco Fanelli, sostenuto dal centrodestra e Vincenzo Telesca appoggiato dalle liste del centrosinistra, escluso il Movimento 5 Stelle. Nel capoluogo lucano infatti, i pentastellati hanno presentato il nome di Pierluigi Smaldone, che però al primo turno si è fermato al 17%. Fanelli e Telesca invece, hanno raccolto, rispettivamente, il 40% e il 32%. Sono rimasti indietro gli altri due civici, Francesco Carmine Giuzio e Maria Grazia Marino.