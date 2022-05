Elezioni Genova 2022: data, candidati sindaco e sondaggi Domenica 12 giugno si vota per le elezioni comunali a Genova. I principali candidati nel capoluogo ligure sono il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, e lo sfidante di centrosinistra Ariel Dello Strologo. Andiamo a vedere come si vota e quali sono gli altri candidati a Genova.

A cura di Annalisa Girardi

Elezioni amministrative Genova, 2017

Domenica 12 giugno si terranno le elezioni amministrative in oltre quasi Comuni italiani: tra questi anche Genova, capoluogo ligure. Si voterà solamente domenica e i seggi saranno aperti dalle ore 7 fino alle 23. Per le comunali è ammesso il voto disgiunto (cioè si può mettere una X sul candidato sindaco e segnare al tempo stesso una lista diversa da quella che lo sostiene) e nei Comuni con più di 15 mila abitanti, come nel caso di Genova, è anche possibile esprimere una doppia preferenza, a patto di rispettare la differenza di genere. Tra i candidati alla carica di primo cittadino c'è anche il sindaco uscente, Marco Bucci, in corsa per un secondo mandato. A sfidarlo ci saranno Ariel Dello Strologo, Mattia Crucioli, Antonella Marras, Cinzia Ronzitti, Carlo Carpi e Martino Manzano Olivieri. Nel caso in cui si andasse al ballottaggio, i cittadini saranno richiamati alle urne per il secondo turno domenica 26 giugno.

Quando e come si vota per le amministrative a Genova

Il primo turno delle elezioni amministrative si svolgerà domenica 12 giugno. A Genova, come nelle altre città al voto, le Comunali si svolgeranno in concomitanza con il voto per il referendum sulla giustizia. I seggi saranno aperti dalle ore 7 fino alle 23: si dovrebbe procedere prima con lo spoglio del referendum e solo in seguito con quello delle amministrative. I risultati dovrebbero quindi arrivare solamente il lunedì.

Ma come si vota? Gli elettori (che per essere tali devono aver compiuto 18 anni e devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza) possono marcare con una X il simbolo della lista preferita, assegnando così il voto al candidato sindaco sostenuto da quella lista, mettere una X solamente sopra il nome del candidato sindaco senza specificare alcuna lista, oppure barrare il nome del candidato sindaco e allo stesso tempo specificare la preferenza per una lista diversa. Alle elezioni amministrative è infatti permesso il cosiddetto voto disgiunto: si può cioè votare per un candidato sindaco e contemporaneamente per una lista diversa da quella che lo sostiene. Gli elettori possono poi segnalare una o due preferenze per i candidati al Consiglio comunale, a patto che nel caso di doppia preferenza i candidati siano di sesso diverso.

Elezioni Genova 2022, i nomi dei candidati sindaco e le liste

In corsa il prossimo 12 giugno a Genova troviamo anche il sindaco uscente, Marco Bucci. Candidato di centrodestra, è sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Lista Toti, Vince Genova, Gente d’Italia e Genova domani. Il primo cittadino uscente è dato come favorito nei sondaggi. Nel 2018 è stato anche nominato commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi.

Il principale sfidante è il candidato progressista Ariel Dello Strologo: è sostenuto da una lista formata da Partito democratico-Articolo 1-Psi, Sinistra italiana, Europa Verde-Lista sansa, Movimento 5 stelle e Genova civica.

A correre per l'incarico di primo cittadino a Genova c'è anche il senatore Mattia Crucioli, ex esponente Movimento Cinque Stelle, espulso dal gruppo per non aver votato la fiducia al governo di Mario Draghi e passato tra le righe di Alternativa. È candidato nel capoluogo ligure con la lista "Uniti per la Costituzione, Crucioli sindaco".

A sinistra troviamo due candidate. Una è Antonella Marras supportata dalla lista "La sinistra insieme", di cui fanno parte il Partito comunista italiano, Rifondazione Comunista e Sinistra Anticapitalista. C'è poi anche Cinzia Ronzitti, sostenuta dal Partito comunista dei lavoratori.

Un altro candidato è Martino Manzano Olivieri, in corsa per il Movimento delle 3V, un partito nato durante la pandemia che ha fatto propria la posizione contro l'obbligo vaccinale. E infine in corsa il 12 giugno a Genova c'è anche il candidato indipendente Carlo Carpi, sostenuto dalla lista "Insieme per Genova".

Elezioni comunali 2022 a Genova, i sondaggi

L'ultimo sondaggio sulle elezioni amministrative a Genova è quello pubblicato lo scorso 25 maggio da BiDiMedia. Il sindaco uscente, come abbiamo detto, è dato per favorito: è infatti al 55,3% contro il 39,5% di Dello Strologo, il candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. Tutti gli altri candidati sono dati nettamente a distanza, con Crucioli al terzo posto fermo al 2,3%. La sfida, dunque, è tutta tra Bucci e Dello Strologo, con l'attuale primo cittadino che potrebbe anche vincere al primo turno ed evitare così il ballottaggio.