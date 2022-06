Elezioni comunali L’Aquila, Biondi rieletto sindaco con il 54%: la candidata di csx Pezzopane terza Il centrodestra vince a L’Aquila. Con il 54,38% Pierluigi Biondi è stato eletto sindaco al primo turno.

A cura di Tommaso Coluzzi

A L'Aquila Pierluigi Biondi è stato confermato sindaco al primo turno. Già dagli exit poll di ieri sera – e in verità anche dai sondaggi elettorali delle ultime settimane – si era capito che non ci sarebbe stata granché storia tra il primo cittadino uscente e gli sfidanti. Il candidato di centrodestra – stavolta appoggiato da tutta la coalizione con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia – non ha avuto particolari problemi in campagna elettorale ed è riuscito a farsi rieleggere nel capoluogo abruzzese al primo turno con il 54,38%.

A sfidare Biondi c'era la candidata di centrosinistra, Stefania Pezzopane, che invece ha ottenuto appena il 20,62%, posizionandosi addirittura al terzo posto. La deputata del Partito Democratico – tra le altre cose anche ex senatrice dem ed ex presidente della Provincia de L'Aquila – è stata sostenuta dalla coalizione unita, compreso il Movimento 5 Stelle. Nonostante la candidatura comune, però, il sindaco uscente è stato riconfermato per un secondo mandato.

Davanti a lei si è posizionato anche Americo Di Benedetto: in corsa come civico, sostenuto da alcune liste che fanno riferimento a partiti centristi come Azione, ha raccolto il 23,78%. Di Benedetto era stato candidato cinque anni fa dal centrosinistra unito, che ha deciso di non puntare ancora su di lui in questa nuova tornata elettorale. Nel 2017 non era stato eletto per un soffio al primo turno, fermandosi poco oltre il 47%. Di contro lo sfidante all'epoca, proprio Biondi, non era andato oltre il 35%. Poi la grande rimonta al ballottaggio che ha fatto vincere all'attuale sindaco le elezioni amministrative. Ora, per la conferma, non è stato necessario il ballottaggio. Il candidato di centrodestra è stato confermato al primo turno per un nuovo mandato.