È morto Guido Pollice, il presidente dell’associazione Verdi Ambiente e Società

A cura di Annalisa Girardi

È morto Guido Pollice, ex deputato e senatore, all'età di 84 anni. Era presidente nazionale dell'associazione Verdi Ambiente e Società. Nato ad Avellino nel 1938, ha dedicato un'intera vita alla tutela dell'ambiente. Fu eletto per la prima volta alla Camera nel 1983, tra le fila della Democrazia proletaria e nel 1987 al Senato. Due anni più tardi abbandonò la Dp per passare ai Verdi Arcobaleno, che nel alla fine del 1990 diedero vita alla Federazione dei Verdi. Pollice è rimasto in Senato, nella formazione ecologista, fino al 1992.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli. "È con profondo dolore che apprendiamo la scomparsa di Guido Pollice. Nel 1989 Guido ha aderito ai Verdi Arcobaleno e, nel 1990, ha contribuito alla formazione della Federazione dei Verdi, continuando a rappresentare il movimento ecologista in Senato fino al 1992. La sua passione e la sua dedizione resteranno un esempio per tutti coloro che si impegnano per un ambiente sostenibile e per la difesa dei diritti delle future generazioni. A nome di Europa Verde, un pensiero alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco", ha scritto in una nota.

"Apprendo con grandissimo dolore la notizia della morte di Guido Pollice. Era stato tra i fondatori di Democrazia proletaria e poi esponente fondamentale dei Verdi Arcobaleno, deputato e senatore. Guido ha dedicato la sua intera vita alle battaglie per la difesa dell'ambiente e per una società più giusta. Per tutti e per me in particolare è stato un grande e indimenticabile maestro. Mi stringo ai figli e a tutti i suoi cari in un abbraccio commosso e partecipe", ha invece commentato Loredana De Petris, esponente di Polo Progressista.