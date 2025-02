video suggerito

È morto Aldo Tortorella, partigiano, deputato e ultimo presidente del Pci: aveva 98 anni Aldo Tortorella è morto a 98 anni. Ultimo presidente del Partito comunista italiano, dirigente durante la segreteria di Enrico Berlinguer, il classe 1926 fu anche direttore dell’Unità negli anni Settanta, e parlamentare comunista per più di vent’anni. Durante la Resistenza fu conosciuto come ‘partigiano Alessio’. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Luca Pons

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto a Roma, ieri notte, Aldo Tortorella. L'ex deputato e dirigente del Partito comunista italiano aveva 98 anni. Sedette in Parlamento per sei legislature, un totale di 22 anni dal 1972 al 1994, negli ultimi anni con il Pds. Fu un dirigente di spicco del Partito comunista, anche durante la segreteria di Enrico Berlinguer. Nato a Napoli il 10 luglio 1926, nel corso della Seconda guerra mondiale aderì alla Resistenza e fu conosciuto con il nome di "partigiano Alessio".

Tortorella aveva passato gli anni degli studi tra Genova e Milano, per poi unirsi ai partigiani milanesi. Venne imprigionato, ma fuggì. Diventò dirigente del Fronte della gioventù, l'organizzazione giovanile dei partigiani costituita nel 1944 sempre a Milano. Dopo la Liberazione, poi, si dedicò al giornalismo con l'Unità di Genova prima e di Milano poi. Dal 1970 al 1975 fu anche direttore nazionale dell'Unità.

In quegli anni iniziò la sua ‘scalata' nel Partito comunista italiano, di cui fu prima segretario della federazione milanese, poi del comitato lombardo. La sua elezione in Parlamento arrivò per la prima volta nel 1972. Come detto, sarebbe stato riconfermato a Montecitorio fino al 1994.

Tortorella ottenne il ruolo di maggiore spicco nel Pci durante la segreteria di Enrico Berlinguer, che lo scelse come responsabile delle politiche per la cultura. Fu membro anche dell'ultima segreteria di Berlinguer.

Si oppose al cambio di nome del Partito comunista italiano nel 1989, e per meno di un anno – dal marzo 1990 al febbraio 1991 – fu presidente del Pci: l'ultima persona a ricoprire questo incarico prima della sua trasformazione nel Partito democratico della sinistra. Lasciato il Parlamento, restò all'interno del partito fino alla fine degli anni Novanta, poi si allontanò dalla politica attiva e fondò l'associazione per il rinnovamento della sinistra.

Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Anpi, ha dichiarato: "Con infinito dolore annuncio la scomparsa del carissimo Aldo Tortorella, il partigiano Alessio, parlamentare, intellettuale di straordinaria levatura, un punto di riferimento per tutta l'Anpi e per tutte le antifasciste e gli antifascisti. Un compagno". Goffredo Bettini, esponente del Pd, ha definito Tortorella "un grande comunista italiano, combattente instancabile per la giustizia e la libertà in Italia e nel mondo".

All'ex dirigente del Pci ha dedicato un post Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Avs: "Aveva quasi 100 anni Aldo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di chiacchierare qualche volta con lui. Se ne va una personalità di primissimo piano della sinistra italiana. Uno di quelli che non hanno mai smesso di occuparsi con passione e tenacia delle cose del mondo, dalla parte della giustizia sociale, della pace del lavoro. Ricordo la sua ironia sempre tagliente e fulminante. Un abbraccio ai suoi familiari e a chi gli ha voluto bene. Ci mancherà".