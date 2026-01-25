Due naufragi, 50 migranti dispersi e un bimbo di 4 anni senza vita: l’ultimo tragico bollettino dei morti in mare

Due naufragi si sono verificati nel Meditarreaneo: il primo, venerdì, ha causato la morte di oltre 50 persone, come ha riferito l’unico superstite, che si trova ora a Malta. Poi, nel mar Egeo, la seconda tragedia: un bambino e una donna sono stati trovati morti al largo dell’isola greca di Ikaria, dopo l’affondamento di un’imbarcazione con a bordo oltre 50 migranti.

Immagine di repertorio. Credit: Maria Giulia Trombini / Sea–Watch.org

Due nuove tragedie nel Mediterraneo, due stragi di migranti. Un bambino e una donna sono stati trovati morti al largo della costa sud-orientale dell'isola greca di Ikaria, nel Mar Egeo settentrionale, dopo l'affondamento di un'imbarcazione con a bordo oltre 50 persone. Mentre l'unico superstite di un altro naufragio, avvenuto venerdì nel Mediterraneo centrale, ha riferito di almeno 50 persone annegate.

Il bambino recuperato morto aveva 4 anni, ha fatto sapere la guardia costiera greca, la quale ha spiegato che l'operazione è stata avviata dopo aver appreso che un'imbarcazione aveva abbandonato un gruppo di migranti clandestini su un tratto roccioso della costa. Alcuni testimoni citati dal quotidiano "eKatimerini" hanno affermato che alcuni di loro non sono riusciti a raggiungere la riva. In totale 45 migranti sono stati tratti in salvo e portati in un centro sanitario locale a scopo precauzionale. Le ricerche hanno impegnato una nave da pattugliamento della guardia costiera, una motovedetta, un'imbarcazione privata e un elicottero dell'aeronautica militare greca. In questo caso non è ancora chiaro il numero esatto dei dispersi.

"Cinquanta Migranti sono stati tratti in salvo e sono assistiti dalle autorità, ma altri tre risultano ancora dispersi", ha detto una portavoce della guardia costiera. "È in corso un'operazione di salvataggio con una nave della guardia costiera e più tardi nella giornata di oggi è prevista l'arrivo di una squadra di soccorritori e subacquei", ha aggiunto la stessa fonte.

Forti venti di forza 6 sulla scala Beaufort stanno rendendo difficili le operazioni di soccorso, ha spiegato l'emittente pubblica Ert. Ikaria si trova vicino alla costa occidentale della Turchia, da dove si imbarcano le persone che poi chiedono asilo nell'Unione Europea. Molti migranti tentano la pericolosa traversata non solo tra la Turchia e le vicine isole greche, ma anche tra la Libia e Creta, nella Grecia meridionale.

L'unico superstite del naufragio di venerdì, che è stato salvato in acque internazionali dalla motonave Star che lo ha sbarcato a Malta, ha raccontato che almeno 50 persone sono morte nel Mediterraneo centrale. Dalla sera di venerdì anche la Capitaneria di porto di Lampedusa ha perlustrato l'area dove sarebbe avvenuto il naufragio, ma senza esito. Il sopravvissuto ha raccontato che il gruppo di migranti era partito dalla Tunisia e aveva navigato per 24 ore in acqua. Alarm Phone da giorni ha riferito di non avere più notizie di persone partite dalla Tunisia su tre imbarcazioni.

All'inizio di dicembre, 17 persone sono state trovate morte dopo il capovolgimento della loro imbarcazione al largo di Creta, e altre 15 sono state dichiarate disperse. Solo due persone sono sopravvissute. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha registrato 107 persone morte o disperse nelle acque greche nel 2025. Secondo Missing Migrants, un progetto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), circa 33mila Migranti sono morti o dispersi nel Mediterraneo dal 2014.