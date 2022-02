Draghi: “Guerra in Europa non tollerabile, noi pronti a difenderci con 3400 soldati nella Nato” Draghi spiega in un’informativa urgente alla Camera sulla guerra in Ucraina che l’Italia in caso di emergenza è pronta a contribuire con 3400 soldati della Nato per difendere l’Ue dalla Russia.

A cura di Giacomo Andreoli

«Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato». Il premier Mario Draghi, in un'informativa urgente alla Camera lo scandisce con forza: condanna senza appello contro la Russia e la sua invasione militare in Ucraina. Ma non solo: l'Unione europea e la Nato si starebbero muovendo per affrontare qualsiasi scenario, spingendo Mosca a interrompere l'attacco, ma anche per rafforzare la difesa dei confini europei. Con tutti i soldati del Vecchio Continente, compresi gli italiani. L'obiettivo è risolvere positivamente quello che Draghi considera il più grande cambiamento in Europa dopo la seconda guerra mondiale.

«Le forze italiane che prevediamo essere impiegate dalla Nato – spiega il presidente- sono costituite da unità già schierate in zona di operazione: circa 240 uomini attualmente schierati in Lettonia, insieme a forze navali, e a velivoli in Romania; e da altre che saranno attivate su richiesta del Comando Alleato. Per queste, siamo pronti a contribuire con circa 1400 uomini e donne dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, e con ulteriori 2000 militari disponibili».

Per questo Draghi ha ringraziato tutte le forze armate del Paese e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, con il passaggio accolto da un lungo applauso dell'aula. Simili applausi sono stati riservati dalla Camera per il presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj e per l'ambasciatore italiano in Ucraina Yaroslav Melnyk. Il primo, in particolare, doveva avere una telefonata stamattina alle 9.30 con il premier, ma all'ultimo la conversazione è saltata. Draghi ha quindi raccontato che nel Consiglio europeo straordinario di ieri, a cui ha partecipato il numero uno del governo ucraino, quest'ultimo ha spiegato che tutta la sua famiglia è in pericolo di vita.

Quindi il premier ha ribadito che le sanzioni contro la Russia saranno durissime e verranno coordinate assieme agli altri Paesi dell'Unione europea, primi tra tutti Francia e Germania. Le misure sono state definite anche assieme ai partner del G7, «con i quali – ribadisce il premier – condividiamo pienamente strategia e obiettivi».