Dove sono i centri per curare il Long Covid: mappa Regione per Regione dell’Istituto Superiore di Sanità Dove si trovano i centri per pazienti Long Covid in Italia? L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la mappa completa sul sito. La Lombardia è la Regione con più offerta, con 20 strutture. Nessun centro in Valle d’Aosta e Basilicata.

A cura di Annalisa Cangemi

L'Istituto Superiore di Sanità ha lanciato lo scorso dicembre un progetto finanziato dal ministero della Salute, il CCM, ‘Analisi e strategie di risposta agli effetti a lungo termine dell’infezione Covid-19 (Long-Covid)', con l'idea di monitorare la patologia denominata Long Covid, che si sviluppa a seguito dell'infezione da SARS-CoV-2, studiare caratteristiche e dimensioni del fenomeno e soprattutto per uniformare l'approccio di trattamento dei pazienti.

Tra le finalità del progetto, che si sviluppa nell'arco di due anni ed è coordinato da Graziano Onder, direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento dell’ISS, c'è anche quella di censire i centri di diagnosi e assistenza al Long Covid attivi in Italia, con l'aiuto delle reti già esistenti (IRCCS e reti degli ospedali che già partecipano alla sorveglianza dei decessi Covid-19 coordinata dall’ISS) e attraverso le Regioni coinvolte nel progetto, e cioè Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Puglia.

Oltre a stabilire il numero le caratteristiche e la distribuzione sul territorio nazionale dei centri, un importante obiettivo del progetto è quello di fissare delle buone pratiche in tema di Long Covid. Quasi tutte le Regioni sono rappresentate nella mappa dei centri che è stata pubblicata ed è consultabile sul sito dell'Iss: mancano solo la Valle d'Aosta e la Basilicata. "Ognuno di questi centri adotta pratiche leggermente diverse rispetto agli altri, non esistono protocolli univoci. Vogliamo fornire buone pratiche assistenziali sul Long Covid, spiegando come ci si deve comportare, definire dei percorsi, in modo da dare una guida a questi centri e a chi li vuole portare avanti. C'è necessità dopo due anni di mettere ordine, e di rendere standardizzata l'assistenza per i pazienti", spiegava Onder in un'intervista a Fanpage.it a maggio.

Il monitoraggio in Friuli-Venzia Giulia è partito pochi giorni fa, come ha annunciato Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg: "Sono stati già condotti i passaggi formali iniziali".

"Nell'ambito del progetto sono in corso due studi: uno retrospettivo, per stimare le dimensioni del fenomeno long-Covid, attraverso l'analisi dei flussi dei dati regionali, e uno multicentrico finalizzato alla sorveglianza dei pazienti affetti da long-Covid, monitorandone del tempo lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari. I risultati non sono ancora disponibili e il progetto terminerà a fine dicembre 2023", ha spiegato ancora Riccardi.

Dove si trovano i centri Long Covid Regione per Regione

In tutto sul territorio italiano si cono al momento 113 centri Long Covid: per ognuno di questi sulla scheda dell'Iss è specificato il nome della struttura, la denominazione del centro, il coordinatore, l'indirizzo e-mail per contattare il centro, la tipologia di pazienti seguiti, se adulti, pediatrici o adulti e pediatrici insieme, la tipologia di assistenza fornita, se ambulatoriale, ricovero o day hospital.

Sono presenti quattro strutture in Abruzzo (due a Chieti, una a Pescara e una a Teramo; una in Calabria (a Lamezia Terme); cinque in Campania (quattro a Napoli e una a S.Giuseppe Vesuviano); sei in Emilia-Romagna (due a Bologna, una a Modena, una a Pavullo nel Frignano, una a Ponte dell'Olio, una a Parma); tre in Friuli-Venezia Giulia (una a Pordenone, una a Udine e una a Palmanova); il Lazio è la seconda Regione per numero di strutture Long Covid, con sedici centri (a Latina, Genzano, Tarquinia e tredici a Roma); la Liguria ha dieci strutture dedicate a pazienti Long Covid (tre a Genova, una ad Arenzano, una a Lavagna, una a Imperia, due a Santa Corona e due a Savona); la Lombardia è in testa con venti centri (uno a Bergamo, uno a Barbarano, due a Brescia, uno per Comuni ASST del Garda, uno per Montichiari, uno ad Alta Valle Intelvi, uno a Casetenovo, uno a Monza, sette a Milano, uno a Rozzano, uno a San Donato Milanese, uno a Montescano e uno a Pavia); quattro per le Marche (due ad Ancona, uno a Jesi, uno a Fermo); un centro Long Covid in Molise (Pozzilli); sei centri in Piemonte (a Casale Monferrato, Gattico-Veruno, Chivasso, Pinerolo, e due a Torino); tre nella Provincia Autonoma di Bolzano (due strutture a Bolzano e una a Vipiteno); due nella Provincia Autonoma di Trento (ad Arco e a Rovereto); otto centri Long Covid in Puglia (tre a Bari, uno a Noci, due a Foggia, uno a Lecce, uno a Manduria); dieci centri in Sicilia (uno a Caltanissetta, uno ad Acireale, uno a Messina, cinque a Palermo, uno a Ragusa, uno a Marsala); sei strutture in Toscana (tre a Firenze, una a Pisa, due a Volterra); un solo centro in Umbria (Todi); infine il Veneto ne ha sette (una Feltre, una a Pieve di Soligo, una a Treviso, una a Vittorio Veneto, una a Vicenza e due a Verona).